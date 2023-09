Coronado se califica de "rebelde contra Rubiales e Irenes Montero" en la seducción y Rodríguez 'Pam' pone en duda sus técnicas

José Coronado ha causado un gran revuelo en las redes sociales este sábado tras haberse viralizado algunas de sus recientes declaraciones en una entrevista con El Español, donde habla sobre la seducción en España y su posición frente a ciertas figuras españolas.

En concreto, ha sido preguntado en qué lado se siente más cómodo, si en la España de Irene Montero o la de Luis Rubiales. No obstante, el actor no ha confesado que no se siente identificado con "ninguno de los dos".

"Ni Montero, ni Rubiales. Como te decía antes, soy un rebelde, y soy un rebelde contra los Rubiales y las Irenes Montero, quiero seguir teniendo mi propia opinión y no voy a permitir que nadie me haga comulgar con ruedas de molino", ha reflexionado.

Asimismo, Coronado José Coronado ha señalado que ha tenido una "buena educación gracias a los principios instalados por mi familia y por mi entorno". "Considero que he vivido, he vivido mucho, y creo que no tengo ningún enemigo", ha añadido, justo antes de expresar una frase que también ha generado polémica.

"Ahora bien, quiero poder dejar pasar a una mujer delante de mí, quiero cederle el paso sin que nadie me llame agresor, ¡o que digan de mí lo que quieran!, machista... pero, perdóname, yo creo que no es eso. Y quiero poder decirle a una mujer que está guapa", ha resaltado.

De esta forma, ha manifestado sus inquietudes sobre cómo abordar los piropos a las mujeres: "Todo depende de cómo se diga. Todo es el contexto. Pero sí… esto me da miedo y me da mucha pena. Yo lo hablo con mis hijos, sobre todo con mi hija, que tiene 20 años. Y ahora van con miedo a todo".

Entre los numerosos usuarios que han comentado las palabras del actor se encuentra la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez 'Pam', quien ha reaccionado a las declaraciones poniendo en duda sus técnicas para "piropear".

"No tengo pruebas pero tampoco dudas de que cada vez que un hombre se queja de que ya no podrá piropear a una mujer por nuestra exagerada reacción lo que hacía no era precisamente piropear. Queridos Joses, llamar guapo a alguien no es un problema. ¿Seguro que fue eso?", ha compartido 'Pam'.