Díaz pide a Sánchez "prudencia" tras pedir la UE que se vaya retirando el escudo social: "Si nos equivocamos, podemos causar dolor"

El debate sobre la reducción de las ayudas públicas aprobadas para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania, que llevan en vigor un año y medio, se abre paso en el Gobierno en plena negociación para reeditar el Ejecutivo de coalición progresista. Este sábado, en un acto para actualizar el programa de Sumar, su líder, Yolanda Díaz, aseguró que su coalición "solo tiene sentido para un país que no practique recortes". Y pidió al presidente Pedro Sánchez "prudencia" ante las voces que, desde Bruselas, han comenzado a pedir a los países de la UE, incluida España, que vayan retirando las medidas extraordinarias para centrarse en la reducción del déficit público.

Las primeras llamadas de las instituciones europeas a empezar a retirar las ayudas por la guerra comenzaron la pasada primavera, aunque es ahora cuando el ala socialista del Gobierno ha comenzado a barajar esta derogación, según publicó el pasado viernes El País. Las medidas se prorrogaron por última vez el pasado 27 de junio y estarán en vigor hasta fin de año: entre ellas se cuentan la bajada del IVA de los alimentos básicos, las diferentes ayudas al transporte público, los descuentos en el combustible para los transportistas profesionales o la línea de avales públicos para la compra de vivienda. En junio, por el contrario, se tumbó la prórroga automática de los contratos de alquiler que vencieran.

Desde que se inició la guerra de Ucrania, además, el Gobierno ha aprobado medidas como la entrega de cheques a familias vulnerables para paliar los efectos de la inflación, la bajada del IVA de la luz o el refuerzo del bono social térmico. No obstante, muchas de las ayudas vencen a final de año y, ante la posibilidad de que el Ejecutivo no las vuelva a extender, Díaz alertó de que "cualquier actuación incorrecta puede hacernos sentir dolor en España". "Si nos equivocamos, podemos hacer retroceder al país", insistió la vicepresidenta y líder de Sumar.

La advertencia de Díaz llega en plena negociación entre Sumar y el PSOE para reeditar el Gobierno de coalición, si bien las conversaciones no están siendo demasiado productivas porque los socialistas prefieren abordar el grueso solo después de que fracase la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esta próxima semana. Pese a esta falta de avances, Díaz se mostró expresamente favorable a prorrogar medidas como "la bonificación del transporte público", e insistió en que "Sumar no está aquí para causar dolor a nuestro país, sino para hacer lo que hicimos en pandemia con los ERTE, salvar el tejido productivo y a los trabajadores y ganar más derechos".

La extensión de la jornada laboral en Grecia, un aviso

Díaz también se refirió durante su discurso ante los simpatizantes de Sumar a la reciente decisión del Gobierno griego, que ha aprobado en el parlamento una ley que permitirá jornadas laborales de hasta 78 horas semanales —en España es de 40 horas— con tan solo un día de descanso. "España es clave no solo para frenar la ola reaccionaria, sino para lanzar una ola progresista en España y en Europa que diga que no a las jornadas del siglo XIX, que diga que no al despido libre, que diga que quiere que se respeten los derechos fundamentales", proclamó la líder de Sumar.

Para conseguirlo, sostuvo Díaz, los partidos progresistas deben deben abordar la desconfianza de las clases más humildes de la población hacia la política. "Tenemos porcentajes de no participación ciudadana enormes en muchos barrios de nuestro país, en muchas calles de Europa", planteó la dirigente, que aseguró que, por ejemplo, en Italia venció las últimas elecciones la ultraderechista Giorgia Meloni "porque las gentes que más sufren no acudieron a votar".

El discurso ofrecido este sábado por Díaz tuvo lugar en el acto que celebró Movimiento Sumar, el partido creado hace unos meses por Yolanda Díaz como un cascarón "instrumental" para albergar dentro de sí a los independientes que se presentaron en las listas de la vicepresidenta a las elecciones generales, como primer paso para su conversión en una formación tradicional. "Estamos en camino a una asamblea constituyente del Movimiento ciudadano Sumar. No somos solo fruto de una circunstancia electoral, sino que queremos construir un proyecto para la próxima década para la España que queremos", señalan fuentes de Sumar.