Los mensajes que Albert López mandó a Rosa Peral antes del crimen: "No tienes huevos a decir la verdad"

La emisión en Netflix de la serie El cuerpo en llamas ha vuelto a poner el foco mediático en el conocido como crimen de la Guardia Urbana, por el que Rosa Peral y Albert López se encuentran cumpliendo condena tras el asesinato de la pareja de ella. El programa Equipo de Investigación ha abordado recientemente este caso al recordar los mensajes que se intercambiaron Peral y su amante y compañero en la Guardia Urbana, Albert López, poco antes de cometer el asesinato de Pedro Rodríguez.

El primer mensaje intimidatorio que Albert López le envió a Rosa Peral a través de un correo electrónico tuvo lugar después de que supiese que también mantenía una relación con Pedro Rodríguez. "Eres una mentirosa y una falsa y no tienes cojones de decir la verdad", le dijo.

"Me llevas mintiendo meses y no te lo perdonaré. Eres una rata traidora. Por suerte, tu cara no miente. Nunca más iremos de patrulla, ni nada, olvídalo", continúa escribiendo Albert López.

Dicho correo electrónico fue enviado seis meses antes del asesinato de Pedro Rodríguez. Según explicaba Sergio García, psicólogo forense en el programa que presenta Gloria Serra, "él quiere llamar su atención hablando así".

Sin embargo, la actitud de Albert cambió drásticamente cuatro meses después, tal y como muestran los siguientes mensajes dirigidos a Rosa Peral. "Me avergüenza cómo fui al perderte, he llorado tanto... Hasta ayer no era capaz de pensar en ti sin llorar", aseguraba entonces.

Para el psicólogo forense, estos mensajes de Whatsapp "lo que revelan es que ha cambiado el tono. Anteriormente, era un amante despechado, y lo que quería era llamar su atención, y ahora es un amante víctima, lo que necesita y quiere es dar pena para poder volver con ella", indica el experto en su análisis.

En su declaración ante el juez, Rosa Peral, que actualmente cumple condena en la prisión de El Catllar (Tarragona), señaló a Albert al asegurar que tenía envidia de que quisiese contraer matrimonio con Pedro. "Le mataba el hecho de que yo me quisiera casar con Pedro. Sin venir a cuento, me trajo un anillo de compromiso, me lo tiró delante de mis amigas y yo se lo devolví y le sentó fatal. Se enfadó muchísimo", dijo entonces.

Peral y Albert López, que eran guardias urbanos de Barcelona, fueron condenados, respectivamente, a 25 y 20 años de cárcel por asesinar a la pareja de ella, también agente del cuerpo, en mayo de 2017, en el marco de un triángulo amoroso.