Las entidades LGTBIQ+ no boicotearán el pregón de El Hachmi de La Mercè pero expresan rechazo: "Promueve la opresión"

El polémico pregón de Najat El Hachmi, que a las 19 horas de este viernes dará el pistoletazo de salida a las fiestas de La Mercè de Barcelona, se salvará del boicot de las entidades en defensa de los derechos LGTBIQ+, que acusan a la escritora catalana de origen marroquí de "islamofobia y transfobia". Así lo han garantizado en una atención a los medios miembros de estas asociaciones que, sin embargo, han mostrado su rechazo a la elección de esta pregonera.

"Hachmi ha limitado las identidades trans y no binarias que tanto nos cuesta aceptar a lo largo de la vida,", ha lamentado Chebi Bouroncle, miembro de ACATHI, que también ha dicho que la escritora "promueve la opresión". De todas maneras, las entidades han avanzado que no hay ninguna "acción prevista" en contra del pregón, puesto que las fiestas de La Mercè "son de todos y para todos".

Rodrigo Araneda, presidente de ACATHI, ha asegurado que su voluntad no es "generar un conflicto mayor". "Sabemos que hay otras plataformas que están planteando un pregón alternativo, pero nosotros no hemos tenido el tiempo necesario para pensar una nueva propuesta de pregonera", ha explicado, y ha añadido que la respuesta, según las entidades, no tiene que pasar por "acciones violentas" ni por "la inhabilitación de actos".

Ahora bien, el director de ACATHI ha expresado que las entidades ya han contactado tanto con el Ayuntamiento como con el Síndic de Greuges para que una elección como esta no se vuelva a producir. "Hemos propuesto ciertos elementos de cara al futuro y una mesa de trabajo en contra de los discursos de odio", ha argumentado el director, que también ha detallado que desde el momento en que conocieron que El Hachmi sería la pregonera han tenido "muchas conversaciones con la alcaldía". "Nos han dicho de forma reiterada que no harían ningún cambio", ha lamentado.

"Nos sorprendió la elección porque veníamos de un espacio de lucha por la ley trans a nivel estatal", ha apuntado Araneda, a pesar de que ha añadido que precisamente el PSOE tuvo "un papel importante en los elementos en contra" de esta ley. "Que el Ayuntamiento escoja una persona con un discurso tránsfobo es un muy mal síntoma" ha advertido.

Por su parte, Bouroncle ha reiterado que en un acto político "con tanta visibilidad" como es el pregón de las fiestas de la ciudad, "no pueden tener cabida mensajes que atentan contra los derechos humanos". Ha detallado que la escritora ha mostrado de forma reiterada tanto en sus libros como las redes sociales discursos que estigmatizan a los menores no acompañados, que niegan las identidades sexuales y que cargan contra la educación sexual y de género en las aulas. "Es inadmisible", ha sentenciado el activista por los derechos LGTBI+.

Además, ha lamentado que Hachmi, "que podría ocupar un rol potente dentro de las luchas feministas y antirracistas", promueva este tipo de discursos. "No es ir en contra de ella como persona, sino en contra de los discursos que ella promueve", ha reiterado Bouroncle. En esta misma línea, Kiara Monrroy, de la Federación Plataforma Trans Estatal, ha reivindicado que siente "lástima" de que la escritora malgaste "el arma que tiene" para atacar a colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión social.

Las entidades ACATHI, Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), la Federación Plataforma Trans Estatal y el Observatorio Contra la Homofobia han firmado el manifiesto unitario 'Fiestas de La Mercè: sin machismo, xenofobia, transfobia e islamofobia', para visibilizar la situación y trasladar a la ciudadanía el rechazo a la pregonera de este año.