El padre de Gerard Piqué reacciona a la canción de su exnuera Shakira contra él llamándola sutilmente 'loba'

Shakira ha encontrado en su relación fallida con Gerard Piqué todo un universo de inspiración. Hace unos meses, una canción contra Piqué, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, con producción de Bizarrap, fue toda una venganza musical contra su exnovio, amén de una inagotable fuente de beneficios.

La colombiana ha cargado también, musicalmente hablando, contra su exsuegro, Joan Piqué, en un sencillo titulado El jefe. Este tema, que canta junto al cantante Fuerza Regida, apunta a matar contra el padre de su expareja. "Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura", dice la letra.

La respuesta del aludido, el padre del futbolista, ha sido sutil pero eficaz. Tal y como aseguran las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, en el pódcast Mamarazzis, Joan Piqué se habría puesto un fragmento de la canción como estado de WhatsApp, concretamente Bailando con lobas y la fotografía de la película que inmortalizó Kevin Costner, que es Bailando con lobos.

Shakira lanza nuevo tema musical. Europa Press

La madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabéu, también habría dado su particular y amistosa respuesta tras conocer la canción contra su marido. Según Fa y Vázquez, la exsuegra de Shakira dio me gusta en la publicación de la nueva canción de Shakira.

Montserrat se llevó ya su parte en el tema escrito contra su marido. Así la letra la incluía a ella: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

Por su parte, la cantante ha dado una entrevista a la revista Billboard, que la ha nombrado Mujer del año, en la que asegura: "Me siento como un gato con más de nueve vidas. Cuando creo que ya no me recupero más, de pronto me levanto y tengo un segundo aire", dice.

Shakira y Piqué en noviembre de 2019. RAUL TERREL / GETTY

"He pasado por varias etapas. La negación, la rabia, el dolor, la frustración, la rabia otra vez, el dolor otra vez. Ahora estoy en una etapa de supervivencia. De ‘mantén tu cabeza por encima del agua’. Y en una etapa de reflexión. Y ahora es una etapa de trabajo duro y todo el tiempo que estoy con mis hijos, estoy con ellos".

Y añade en referencia a Piqué: "Mi mayor sueño era criar a mis hijos con su padre, tener una familia. Superar los problemas, los obstáculos... y envejecer al lado de alguien. Ya sé que eso no lo voy a tener. Yo creía en el 'hasta que la muerte nos separe'.