Tragedia en Jordania: un policía muere en su propia preboda de un disparo al aire

Un hombre falleció durante la fiesta previa a la celebración de su boda tras ser alcanzado por un disparo al aire en Maan (Jordania). Los hechos ocurrieron el pasado 31 de agosto y su multitudinario funeral al que acudieron miles de personas -según la prensa local- tuvo lugar el pasado 1 de septiembre. Sin embargo, el vídeo del terrible instante ha salido a la luz recientemente y se ha viralizado.

La víctima, identificada como Hamzeh Al Fanatseh, era miembro de la Policía de Jordania, que en sus redes sociales compartió un mensaje de dolor por el trágico suceso y las imágenes del entierro.

Según el diario local Jordan Times, el joven novio fue asesinado por una bala perdida el día de su boda. El autor del disparo fue arrestado y está bajo investigación, según la Dirección de Seguridad Pública (PSD).

El PSD emitió un comunicado lamentando la pérdida de Fanatseh, que era policía, e instando a los ciudadanos a poner fin a los disparos al aire durante celebraciones, una tradición que calificó de "hábito mortal".

Según recoge el citado medio, la Policía jordana añadió que "cualquiera que alguna vez haya disparado un arma durante una celebración, reclamándolo como un acto de hombría o una manifestación de alegría, ha ayudado a promover este hábito mortal y es cómplice del asesinato de Fanatseh".

Los hechos han conmovido al país y las palabras de apoyo y ánimo para la novia en las redes sociales han sido múltiples. "Me duele el corazón por este joven, aunque no lo conozco... ¿Cuándo terminará esta terrible tradición?", escribió el usuario de Facebook Jumana Murad. "Estoy abrumado por la tristeza por este joven... No puedo imaginar lo que debe estar sintiendo su madre o su novia", agregó Jamal Zu'bi en la misma red social.