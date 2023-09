Así se divierte Marta Pombo en su despedida de soltera en Málaga: "Oficialmente secuestrada"

A un mes escaso de pasar por el altar con Luis Zamalloa, la influencer Marta Pombo está aprovechando al máximo sus últimos días de soltería disfrutando acompañada de su familia y de sus amigas más íntimas.

"Oficialmente secuestrada", así expresaba su hermana mayor, María Pombo, que la hermana mediana del clan Pombo va a comenzar su desenfrenada despedida de soltera.

Y es que este variopinto grupo, formado por María y Lucía Pombo, Gabriela Toral, Maria García de Jaime y Natalia Coll han decidido llevar a la novia por sorpresa a Málaga en un viaje que promete ser un descanso para la protagonista ("Marta's break", en español, "El descanso de Marta") y una aventura llena de diversión.

Como no podría ser de otra forma, la influencer, a la cual han puesto un improvisado velo de novia, ha documentado este viaje, compartiendo fotografías y vídeos desde su llegada al aeropuerto.

Mientras que Marta disfruta de su despedida junto a sus amigas, su futuro marido ha compartido a través de redes sociales cómo se encarga del cuidado de la hija que tienen en común, Matilda. Asimismo, coincidiendo con el cumpleaños de la pequeña, la pareja se dará el 'sí, quiero' el próximo 21 de octubre.

Recientemente, la influencer confesaba en stories de Instagram a sus más de 700.000 seguidores la razón por la que Menorca ya no será el destino de luna de miel para la pareja.

Marta Pombo revela que Menorca ya no será su destino de luna de miel. MPOMBOR / INSTAGRAM

"Menorca, a principios de octubre y noviembre, que es cuando nos vamos, está completamente vacío y cerrado", explica. "No hay restaurantes, no hay bares y entonces pierde la gracia". No obstante, aún no ha revelado cuáles serán los dos nuevos destinos que, ilusionada, planea visitar junto a su prometido.