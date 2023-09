El director del mítico Café Gijón de Madrid desmiente que vaya a ser vendido a Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó

Era una noticia que había trascendido: la venta del popular y conocido Café Gijón de Madrid, a Íñigo Onieva, que se quedó si trabajo justo antes de su boda con Tamara Falcó y está metido en nuevos negocios de restauración.

Sin embargo, José Manuel Escamilla, director de este establecimiento asociado al mundo literario por sus legendarias reuniones de escritores y por el rodaje allí de la película La colmena, lo ha negado, como publica la revista Semana.

"Nosotros no tenemos ni idea de las intenciones de este señor. No sabemos nada. Ni hemos vendido ni vamos a vender", ha manifestado Escamilla ante los rumores de que Onieva estaría asociado a un fondo de inversión que planea la remodelación del lugar. "Hasta la fecha, este señor no nos ha dicho nada", añade el director.

"Se están diciendo muchos rumores que no son ciertos", comenta la misma fuente. "Nosotros ya hicimos un comunicado público y no podemos estar todos los viernes diciendo a la gente lo que no es".

Sí es habitual ver a Íñigo Onieva como cliente en el café, pero el afectado sigue sin decir nada al respecto, lo que puede que incremente la especulación en torno a su posible vinculación con el Gijón.