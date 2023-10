¿Es la UE tan lenta como parece en la toma de decisiones?

"La Unión Europea es lenta porque tiene que serlo", dijo una vez alguien que sabía mucho del tema para intentar alejar uno de los tópicos que más se repiten entre quienes no siguen de cerca lo que sucede en Bruselas. Pero por los pasillos de las instituciones no solo se asume ese tamaño mastodóntico de la UE como algo normal, sino que también se celebra cómo el bloque ha cogido velocidad en la última legislatura. Poner de acuerdo a 27 Estados miembros, tener dos colegisladores y cuadrar todas las sensibilidades en una propuesta de la Comisión no son tareas fáciles, pero lo cierto es que la UE no es una gacela, pero tampoco una tortuga, aunque por ejemplo haya encallado en las últimas semanas en busca de la unidad sobre el conflicto entre Israel y Hamás; una espesura que contrasta por ejemplo con la rapidez que se tomaron las decisiones ante la invasión rusa de Ucrania.

Daniel Gil, analista en The Polítical Room especializado en política europea, resume a 20minutos que "depende de lo que estemos hablando" para ver la UE como lenta o no. "Cuantas más competencias tiene la UE, más rápido actúa. Lo vemos perfectamente en el apartado regulatorio o comercial", expone, sobre los asuntos en los que la Unión "es una potencia". La velocidad depende de la integración europea. En otros temas en los que depende de los Estados miembros y ahí cualquier resultado "depende del consenso" y eso provoca más lentitud.

"La propia naturaleza de la UE impide que se tomen decisiones con rapidez" pero ahora "estamos en un tiempo en el que la Unión ha mostrado agilidad para actuar en temas de política exterior", como se ha visto con la guerra en Ucrania. "Esto responde a varias cosas, pero la principal en que la UE estaba reaccionando a un shock tan grande que el consenso ya estaba hecho", termina Gil.

Lo cierto es que el proceso legislativo ordinario en la UE sí es bastante complejo. La Comisión Europea es quien propone (y solo propone) mientras que el Consejo y el Parlamento son colegisladores. El procedimiento de codecisión se introdujo por primera vez en 1992 y su uso se amplió en 1999. Con la adopción del Tratado de Lisboa, la codecisión pasó a denominarse procedimiento legislativo ordinario, y consta de diferentes pasos, con idas y vueltas que lo pueden llegar a hacer bastante tedioso.

¿Cómo funciona? La Comisión Europea presenta una propuesta al Consejo y al Parlamento Europeo, y ambos adoptan una propuesta legislativa en primera lectura o en segunda lectura. Si estas dos instituciones no llegan a un acuerdo tras la segunda lectura, se convoca a un Comité de Conciliación. Entonces, si el texto acordado por este órgano es aceptable para ambas instituciones en tercera lectura, se adopta el acto legislativo. En cambio, si una propuesta legislativa es rechazada en cualquiera de las fases de este procedimiento o si el Parlamento Europeo y el Consejo no pueden llegar a una solución transaccional, la propuesta no se adopta y se da por concluido el procedimiento.

Que ese camino pueda ser largo y pesado no quita para que la UE en los últimos años, sobre todo desde 2019, haya cogido velocidad. La mayoría de las competencias están en los Estados miembros y prima además la unanimidad -es decir, tienen que estar de acuerdo los 27-, pero esta se ha alcanzado en asuntos muy relevantes para los ciudadanos en los últimos tiempos. Tras el brexit, para muchos la UE se libró de su 'oveja negra' pues el Reino Unido tenía fama de abusar en exceso del poder de veto, que ahora aprovechan -porque pueden- otros países como Hungría o Polonia en asuntos como la migración, pero también España o Italia cuando no aceptaron los rescates en la época de Rajoy o en la reforma del mercado energético más recientemente.

Hay tres ejemplos, no obstante, que demuestran que la UE puede parecer lenta, que muchas veces lo es, pero no tanto como la gente pueda llegar a pensar: el primero es el pacto para la vacunación común contra la Covid. El 27 de diciembre de 2020 comenzó en toda la Unión Europea la vacunación contra el virus. Para el 31 de agosto de 2021, la UE había alcanzado el importante hito de tener vacunada con la pauta completa al 70% de su población adulta (una o dos dosis).

Ahora los países siguen con sus dosis de refuerzo y en junio de 2022, casi nueve de cada diez adultos (el 86%) de la UE estaba totalmente vacunado. Además, la Unión puso en marcha un programa de solidaridad para enviar dosis a países subdesarrollados, en cooperación con otros socios internacionales.

También hay que contar con el fondo de recuperación. Ya al inicio de la pandemia España e Italia pusieron sobre la mesa la necesidad de emitir deuda común por primera vez para crear un fondo que ayudase a paliar la crisis y a salir de ella. Los meses de marzo y mayo de 2020 el asunto tomó poco a poco forma y Alemania y Francia aterrizaron la propuesta: 500.000 millones de euros en ayudas comunes. La idea fue tomando cuerpo y en verano de ese mismo años los líderes pactaron un fondo de 750.000 millones entre préstamos y transferencias directas. Solo un año después, en 2021, España por ejemplo veía cómo se aceptaba el primer desembolso. Una decisión histórica que tomó cuerpo en poco más de 12 meses.

Durante el último año y medio, por otro lado, no ha cesado el apoyo de la UE a Ucrania por la invasión rusa. Sirve como ejemplo la aprobación del primer paquete de sanciones contra Moscú, que se pactó incluso antes de que Vladimir Putin lanzase el ataque sobre Kiev. Desde entonces los 27 han pactado hasta 11 paquetes de medidas y han acordado poner en marcha el Mecanismo Europeo para la Paz u otorgar automáticamente el estatus de refugiado a todo ucraniano que huía hacia territorio comunitario. Varias muestras de que la UE, si quiere, acelera. Esta es, para muchos, "la legislatura en la que la Unión ha cogido velocidad".