Joan Baldoví se encara en tono desafiante con una diputada de Vox: "¿De qué te ríes?"

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, protagonizó este jueves un momento de tensión en una sesión de Les Corts tras encarar con un tono desafiante a la diputada de Vox, Ana Vega. Los hechos sucedieron después de la intervención de la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez (Vox), en la que llamó a los diputados del PSOE y de Compromís "amigos" de aquellos que "llenaban de sangre y metralla las calles de España".

"Nunca olvidaremos a las víctimas del terrorismo, en particular a las de ETA. En la Generalitat valenciana no permitiremos que se reescriba la historia ni que se haga mártires a los asesinos y opresores a los martirizados", afirmó la consellera. Después procedió a dirigirse directamente a los diputados: "Señores del PSOE y Compromís, no permitiremos, no consentiremos que sus amigos en el Congreso, que llenaban de sangre y metralla las calles de España se salgan con la suya".

Después de que la consellera finalizara su intervención, el diputado Joan Baldoví pidió la palabra para solicitarle que retirara las palabras que había pronunciado. Sin embargo, unos instantes más tarde se levantó repentinamente de su asiento y le preguntó directamente a la diputada de Vox, Ana Vega, el motivo por el cuál se estaba riendo. "¿De que te ríes?", dijo en tono desafiante el dirigente de Compromís.

La diputada de Vox no tardó en responder a la pregunta. "Porque me da la gana, faltaba más", dijo. Baldoví continuó hablando y haciendo referencia a otro político expresó: "¿Está diciendo animaladas y te ríes?". Vega se defendió apelando a su "libertad de expresión" y Baldoví se quedó mirándola fijamente.

Tras lo sucedido, el ruido se apoderó de Les Corts y la presidenta María de los Llanos Massó tuvo que pedir silencio. Finalmente, Massó zanjó el asunto al afirmar que: "La consellera, en base a su libertad de expresión, ha manifestado lo que ella ha considerado oportuno. No ha hecho ninguna alusión personal a su persona".