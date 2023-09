Aspace pide mejorar la atención temprana para los menores con parálisis cerebral: "La atención adecuada señala su futuro"

La Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (Confederación Aspace) abogó por el desarrollo normativo de la atención temprana a nivel estatal para hacer efectiva, con una asignación de recursos suficientes, su universalidad, multidisciplinariedad, transversalidad y gratuidad para los menores con parálisis cerebral.

Asimismo, en el caso de las grandes necesidades de apoyo, destacó la necesidad de ofrecer un modelo mixto que permita construir apoyos en comunidad y facilitar la conciliación de las familias.

Esta es la principal demanda que realiza coincidiendo con el lanzamiento de la campaña ‘He Nacido Para Vivir La Vida’, puesta en marcha por Confederación Aspace con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se celebra el próximo 6 de octubre.

Imagen de la campaña que ASPACE ha preparado para el día 6 octubre, día de la parálisis cerebral Cedida / ASPACE

La atención temprana, que comprende el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de entre 0 y 6, a sus familias y a su entorno, tiene como objetivo responder lo antes posible a las necesidades que presentan menores con trastornos en su neurodesarrollo. De ese modo, la atención temprana se convierte en un recurso esencial para la parálisis cerebral.

Según denunciaron las entidades del Movimiento Aspace en virtud de su dilatada experiencia, la atención temprana en España se oferta "con muchas limitaciones", y, concretamente con respecto a la parálisis cerebral, se dan diagnósticos previos "parcelados y sin coordinación profesional ni apoyo a las familias que tiene como consecuencia un acceso tardío a la atención temprana. En cuanto a su implantación, hay una escasez de recursos, falta de profesionales y diversidad de modelos en los distintos territorios", afirmó Manuela Muro, presidenta de Confederación Aspace.

Precisamente, el nombre de la campaña ‘He nacido para vivir la vida’ hace referencia a que es en la atención temprana cuando los menores con parálisis cerebral han de comenzar a recibir herramientas para su vida independiente y asentar sus cimientos.

Para ello, según Muro, "recibir la atención temprana adecuada señala el futuro de una persona con parálisis cerebral. Ese adulto será resultado del apoyo que haya recibido entre los 0 y los 6 años". De la misma manera, Confederación Aspace defiende una atención temprana gratuita para todas las personas que lo necesiten y contar con recursos suficientes y profesionales coordinados.

Laura González, mujer con parálisis cerebral, manifestó que "gracias a la atención temprana, soy quien quiero ser" y explicó qué apoyos recibe en la actualidad y cómo le permiten tomar decisiones.

En la atención temprana en España, "hay escasez de recursos, falta de profesionales y diversidad de modelos en los distintos territorios"

El testimonio de Cristina, madre de Ane, una niña con parálisis cerebral es muy revelador, sobre todo teniendo en cuenta que el 71,5% de ellas deja de trabajar para ser cuidadora y son las principales beneficiarias del CUME. Ella encontró apoyo en ASPACE Valladolid, donde Ane tuvo acceso a fisioterapia y logopedia "me da pena por familias que no puedan tener esa atención porque desde la administración no me derivaron aquí", señala la madre de Ane.

Almudena Solórzano es logopeda en el servicio de Atención Temprana de Aspace Salamanca y coordinadora de los equipos que actúan en el centro educativo de la entidad y en el medio rural, "nuestro modelo de atención está centrado en las familias", declaró Solórzano, "porque nos acercamos al medio rural e intervenimos en el entorno cotidiano de las familias". La profesional quiso poner el foco en reivindicar la importancia de un modelo mixto que ofrezca conciliación a las familias "sin abandonar la construcción de apoyos en comunidad".