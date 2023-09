Belén Corsini desvela el sexo del bebé que espera junto a Carlos Fitz-James Stuart y Solís

Europa Press via Getty Images

Belén Corsini ha contado cómo se encuentra tras conocerse que espera su primer hijo con su marido, Carlos Fitz-James Stuart y Solís, que también ha hablado a la prensa. Ambos han dado detalles sobre el embarazo y han asegurado que se sienten muy felices.

El hijo del duque de Alba ha contado que Corsini "está llevando bien" el embarazado. "Estamos teniendo suerte en ese sentido, de momento parece que está todo muy bien, así que a ver si sigue igual", ha avanzado.

Ahora empieza una nueva etapa que encara "con ganas, con mucha ilusión", al igual que su familia. "Mi padre nada, muy contento. En casa todos muy contentos", ha contado.

Por su parte, Corsini ha explicado a Europa press que ha notado los efectos del embarazo, aunque se siente "bien". En este sentido, ha admitido que los primeros meses han sido "los más complicados".

Corsini ha desvelado que esperan un niño y que todavía no tienen claro cuál será su nombre. "Probablemente seamos familiares poco originales, o un nombre familiar o... no vamos a ser originales", ha señalado.

El bebé, que se espera que nazca en primavera, no será el primer nieto del Duque de Alba, pero no en su familia. "No es el primer chico, pero la misma emoción y Carlos está con una sonrisa, encantado con él", ha zanjado.