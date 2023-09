Tu horóscopo diario: viernes 22 de septiembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 22 de septiembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

También hoy tendrás la sensación de estar en un buen momento y gracias a las buenas influencias planetarias continuarán con una tendencia a las realizaciones y éxitos en tu trabajo, además tendrás una magnífica intuición para saber que camino debes tomar. Pero ten mucho cuidado con los enemigos y envidiosos.

Tauro

Los astros indican que te encuentras en un excelente momento desde el punto de vista de los asuntos materiales, el trabajo y tus aspiraciones mundanas en general, mitad porque ahora canalizas estupendamente tus esfuerzos y mitad gracias a la ayuda de la suerte. Ideal para viajar, tomar iniciativas o dar un gran cambio.

Géminis

Eres de lo mejor del zodiaco, nada se te resiste cuando de verdad te importa, el problema es que te dispersas y tu inestabilidad interior destruye, por un lado, lo que tú tratas de construir por otro. Hoy vas a vivir una situación de este tipo, cuando estabas a punto de conseguir algo de repente lo dejarás e irás a por otra cosa.

Cáncer

Cuando tienes la suerte, o la posibilidad, de sacar al exterior lo mejor de ti mismo entonces te revelas como una persona de gran bondad y sensibilidad, muestras ese gran corazón que tienes y es tu mayor tesoro. La influencia positiva de Plutón hará que hoy te sientas más fuerte y dejarás que otros vean lo mejor de ti.

Leo

Obtener grandes éxitos en el trabajo, o grandes riquezas, no sirve de nada si luego no tienes a nadie con quien compartirlo. La magnífica suerte que te acompaña no te va a abandonar porque dediques un poco más de atención a tus seres queridos, sobre todo a la familia y los hijos. Por lo demás hoy tendrás un excelente día.

Virgo

La semana laboral termina para ti con un día muy positivo, pero al mismo tiempo, bastante tenso o de muchos nervios, pero no tanto porque haya motivos para esas tensiones sino porque estos serán fruto de tu propia forma de ser. Si te tomaras todo con más calma tendrías el mismo éxito, pero podrías ser mucho más feliz.

Libra

No te cargues con demasiadas tareas y problemas al mismo tiempo, aunque estás en un excelente momento también podrías terminar agotado o estallar por el estrés y la tensión nerviosa. Hoy no tiene por qué ser un mal día para ti, en realidad es todo lo contrario, pero mentalízate de que habrá cosas que tendrán que esperar.

Escorpio

Una de las cosas que más destacan en tu personalidad es la tendencia autodestructiva que muchas veces tienes, el escorpión es el único animal que puede matarse a sí mismo, y es importante que hoy tengas en cuenta estas cosas o de lo contrario te meterás en problemas laborales o financieros. Hoy lo mejor es no hacer nada.

Sagitario

Tienes un gran corazón, pero no debes dejar que la pena o la nostalgia te paren tu vida o lleven tu destino por otros caminos muy distintos a los que realmente te interesan. Hoy tu corazón te llevará en una dirección, pero tu cabeza te dirigirá hacia otra casi opuesta, y en realidad esta última sería la que ahora te interesa tomar.

Capricornio

La favorable influencia de Plutón, que reinará en este final de la semana, te ayudará a conseguir éxitos económicos y de tipo material, y ahora podrás recoger el fruto de muchos esfuerzos y sacrificios anteriores. Es a esto a lo que vas a dedicar todas tus energías en estos momentos. También te van a llegar alegrías que no esperas.

Acuario

No desperdicies tus energías en luchas estériles y dedícalas a pelear por aquellas cosas que más te interesan. Este es un buen momento astrológico y ahora no te conviene que nada te desvíe tu atención. Dentro de ti hay un verdadero Don Quijote, pero ese tienes que dejarle para más adelante, cuando consigas alcanzar tus metas.

Piscis

Las influencias planetarias son muy favorables en este momento para ti, y esta será una de las pocas ocasiones en las que van a poder ir juntas en tu interior la cabeza y el corazón. A pesar de tu carácter tan fantasioso y soñador ahora habrá algo que te impulsará a tener los pies más en el suelo y guiarte un poco más por la lógica.