El motivo por el que Carla Vigo debe dejar temporalmente su trabajo como actriz

Carla Vigo tendrá que ausentarse por un tiempo de sus proyectos como actriz, ya que su prioridad actual es cuidar su estado de salud tras pasar por el hospital. Hace unos meses fue diagnosticada de bulimia.

La sobrina de la reina Letizia ha tenido que renunciar a su nueva obra con Rafael Amargo, La cabeza de Salomé, porque, según cuenta Informalia, su trabajo es incompatible con el tratamiento diario que le han mandado los médicos.

La joven, de 22 años, no ha podido acudir a los ensayos ni tampoco estará presente en el estreno de la obra, que llegará el próximo 19 de octubre a Málaga.

La intérprete se mantiene así ausente del plano profesional, ya que hace unos meses también dejó su trabajo en la serie Vestidas de azul. Por aquel entonces trascendió que batallaba contra la bulimia.

La joven habló de sus problemas alimenticios el pasado mes de marzo. "Ahora mismo estoy bien, me siento bien. No quiero hablar de eso, pero me estoy bien", contó. Unos meses después ingresó en el hospital, aunque se desconocen los motivos.