Rania de Jordania, en una televisión: "A mi nuera le recomendé que no lea todo lo que se publica de ella, siempre hay negatividad"

The Today show

Rania, que ha viajado a Nueva York con motivo de la reunión de la Organización de Naciones Unidas, ha estado en el plató de The Today Show, con cuyas presentadora, Hoda Kobt, habló a tumba abierta.

En perfecto inglés, la monarca hachemita abordó muchos asuntos, de tipo social y también personal, sin escatimar detalles sobre sus hijos que han dejado este año la casa vacía.

"Sí, tengo el síndrome del nido vacío ahora mismo. Es una ola de emociones y fue una nueva experiencia para nuestra familia. Imán fue la primera en casarse y hubo tanta planificación que culminó en un día tan bonito y emotivo... Nada te prepara para el momento de ver a tu hija vestida de blanco. Fue una mezcla de emoción y orgullo por ver a la mujer fuerte e independiente en la que se ha convertido, pero nada puede prepararte para eso".

El programa le pone unas imágenes de cuando estuvo por primera vez en el plató, hace 18 años y su hijo pequeño, Haschem, estaba en su regazo. "¡Asusta cómo vuela el tiempo! Nuestro trabajo es cuidar a nuestros hijos hasta que son lo suficientemente mayores como para salir al mundo. No es fácil cuando llega ese momento. En el espacio de tres meses, de marzo a junio pasados, tuve las bodas de dos hijos y dos graduaciones. Quiero decir, ¿en qué estaba pensando?", ironiza la soberana sobre el paso del tiempo.

Rania charla con la periodista Hoda Kobt. The Today Show

La presentadora le pregunta a Rania cómo ha controlado el uso de móviles y dispositivos en su casa y sobre los peligros que puede conllevar este consumo: "No creo que se pueda luchar contra esa tendencia, porque es dónde los niños y el mundo están, pero necesita regularse. Creo que se trata más de los valores que inculcas en tus hijos, sobre ellos mismos, sobre la autoestima, la disciplina, todas esas cosas... Y eso determinará cómo interactúan con la tecnología".

Rania de Jordania cuenta una anécdota referida a su nuera, la ahora princesa Rajwa, con la que su hijo mayor y heredero, el príncipe Hussein, se casó el pasado 1 de junio en Amán. "Antes de que mi hijo mayor anunciara su compromiso, una de las primeras cosas que hice fue llevarme a su prometida a un lado y le dije es que no iba a tener el cien por cien de aprobación. Siempre vas a tener a gente en tu contra. El consejo que le di es que, por favor, no leyera todos los comentarios sobre ella, porque siempre vas a tener dudas. Siempre va a haber negatividad y esa negatividad no eres tú, es la otra persona".

La reina Rania concluye con la reflexión que le hizo a su futura nuera: "Están infelices con su propia vida, así que no cargues con esa infelicidad. Enfócate en lo que eres tú y en lo que quieres hacer, porque eso estimulará tu confianza. Crees que eso no afectará a tu moral, pero lo hace. Lo hace. Necesitas desarrollar hábitos saludables respecto a la tecnología, y eso es lo que intento enseñar a mis hijos. No alejarse necesariamente de los móviles, sino interactuar con ellos de una manera sana y con equilibrio".

Momento en que le muestran cuando estuvo en el programa, hace 18 años. The Today Show.

La entrevista también valoró su trabajo en causas sociales. Rania afirmó a propósito que "el mundo está en un punto de inflexión. Necesitamos más compromiso y enfocarnos más, no en los porqués si no en el cómo encontrar soluciones".

Para esta cita televisiva llevó un vestido en color verde lima de cuello camisero y falda de vuelo de la firma Emilia Wickstead.