El sector nuclear fía a Red Eléctrica y a la seguridad de suministro retrasar el cierre de centrales como quiere el Gobierno

El sector de la energía nuclear sabe que tiene entre pocas o ninguna expectativa de que el actual Gobierno modifique el calendario de cierre de las siete centrales que funcionan en España, que empezará en 2027 y terminará en 2035, pero fía a la necesidad de asegurar el suministro también con esta tecnología sus esperanzas de poder retrasar eventualmente la clausura de la primera instalación de la lista, la central de Almaraz I. La decisión debería tomarla Red Eléctrica Española (REE) y sería similar a la que hubo el año pasado, cuando la incertidumbre en plena crisis energética llevó a reducir solo a la mitad el cierre de la central térmica de As Pontes.

As Pontes cerró definitivamente el pasado agosto, pero durante casi un año habían estado funcionando, de forma extraordinaria y para garantizar el suministro de electricidad, dos de sus cuatro grupos. Así lo terminó decidiendo en septiembre de 2022 la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, hasta que Red Eléctrica terminara de analizar la "suficiencia" de abastecimiento, en un momento en que la guerra en Ucrania y el encarecimiento del gas pusieron en duda que la UE pudiera disponer de suficiente electricidad para pasar el inverno pasado. Ante la duda, en este momento y de forma temporal, el Gobierno optó por seguir quemando carbón.

El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, se ha referido a este ejemplo tan próximo en el tiempo como algo que también podría sucederle a la energía nuclear. En una jornada sobre tecnología nuclear en la Asociación de la Prensa de Madrid, Araluce se ha referido en particular a la primera central que podría verse en esta situación, Almaraz I (Cáceres), cuyo cierre está previsto para 2027. Sin embargo, la planificación debe empezar unos tres años antes, como por ejemplo, la compra de combustible nuclear En ese momento, es decir, en 2024, cuando deberían darse las primeras señales de lo que vaya a pasar con ella y es cuando Foro Nuclear fía a una indicación en contrario por parte de Red Eléctrica a Ribera, para que mantenga su funcionamiento.

Estrategia de Seguridad Nacional

Esta es una posibilidad que Foro Nuclear indica que se abre en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que está en plena revisión pero en el que el Gobierno no ha modificado su intención de llevar a cabo el cierre sucesivo de las centrales nucleares entre 2027 y 2035. Sin embargo existe un anexo al que se ha referido Landaluce para no cerrar la puerta del todo a que pudiera suceder con las centrales nucleares lo que, durante unos meses, ocurrió con la térmica de As Pontes. Ya al final del documento, el Ministerio hace una relación de las leyes y los planes con los que la planificación energética colisiona, entre ellos, uno al que Araluce se ha referido como la puerta hacia una posible extensión de la vida de las centrales, la Estrategia de Seguridad Energética Nacional, que establece la necesidad de "contemplar todas las fuentes de energía" (...) "para una cierta garantía de suministro, a precios competitivos, y dentro de un modelo sostenible en el que las energías limpias" y en la que Foro Nuclear ve también este tipo de energía.

"Nos cierran las centrales entre 2027 hasta 2035, a no ser que cuando llegue cerca el momento alguien diga que no podemos cerrar", ha explicado, en referencia a Red Eléctrica, si existen dudas de que España pueda suplir el 20% de la electricidad que consume y que se genera con energía nuclear por otra tecnología, que además deberá ser limpia y no emitir CO2 a la atmósfera.

A ello están llamadas también las energías renovables, particularmente la eólica y la fotovoltaica, que han incrementando notablemente su potencia instalada en los últimos años y que el Gobierno calcula que seguirán haciéndolo en los próximos años. Sin embargo, Araluce ha mostrado este jueves sus dudas de que dé tiempo a instalar tanta potencia eólica y fotovoltaica como para sustituir a la energía nuclear, que en 2022 generó el 20,26% de la electricidad en España. "Si no puede garantizarse [la electricidad] todas las horas el año, puede que en algún momento alguien diga que de momento la necesitamos [la energía nuclear]", ha insistido.

Antes de eventualmente Red Eléctrica recomendara al Gobierno mantener la generación nuclear, Araluce ha añadido que sería necesario "anular" la Orden Ministerial de 2020 en la que renovó la licencia para renovar el funcionamiento de las dos centrales de Almaraz, pero no más allá de noviembre de 2027 para la unidad I y octubre de 2028 para la unidad II, puesto que estas eran las "fechas de cese definitivo", tal y como figura en el calendario del Gobierno .

De este modo y como no ha dejado de hacer antes y después, Ribera reafirmó en 2020 la posición del Gobierno de ir cerrando las centrales nucleares. Así lo mantuvo en junio pasado, cuando presentó el borrador para actualizar el PNIEC, donde persiste el calendario de cierre, en lo que Araluce ha expuesto que existen "diferentes aproximaciones dependiendo de las formaciones políticas".

Menos impuestos

La del PSOE y el Gobierno afirma también que son las propias empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares las que no han solicitado prorrogar su funcionamiento, a lo que Foro Nuclear responde que es por una cuestión económica, relacionada en particular con impuestos estatales, regionales y medioambientales que este sector considera tan excesivos como que, según ha dicho Araluce, el coste excede el límite de 67 euros por megavatio/hora -por encima del precio del gas en épocas de 'normalidad' energética- que el Gobierno fijó para los beneficios extraordinarios por la generación eléctrica.

"Si los propietarios tienen negocio seguirán funcionando", ha dicho Araluce, que también ha rechazado que la inversión en nuclear ya esté amortizada y que por eso esta energía está entre las más baratas de producir electricidad. Por el contrario, ha estimado que el megavatio/hora con energía nuclear cuesta "entre 58 y 63 euros". "Si nos quitaran los impuestos serían cuarenta y algo", ha dicho.