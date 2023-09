Abascal pide a Feijóo que huya de la "equidistancia" y centre su investidura en visibilizar el "ataque" a la unidad de España

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este jueves al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que centre la investidura a la que se enfrentará la próxima semana en visibilizar el "ataque" que, a su juicio, el PSOE y sus pactos con el independentismo pretenden perpetrar contra la unidad de España. "No hay equidistancia posible entre los golpistas y la unidad de España", ha advertido a través de un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter).

Abascal se ha dirigido directamente a su homólogo popular y le ha instado a "enfrentar la realidad". Para el líder de Vox, el escenario actual se resume en dos bandos: uno de "golpistas" y otro de defensores de la unidad de España. Por ello, ha instado a Feijóo a "visibilizar el ataque a la Nación y a la convivencia" al que considera que se enfrenta España.

El presidente de Vox sostiene que esa ofensiva se ha puesto de manifiesto este mismo jueves en el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja ha dado luz verde a la reforma de su reglamento para blindar el uso de las lenguas cooficiales en sede parlamentaria gracias al voto favorable de PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria. "Sánchez y sus cómplices preparando el golpe, humillando al Congreso y a los tribunales", ha lamentado.

Vox había presentado este miércoles una enmienda a la totalidad de la reforma para tratar de bloquear la tramitación de la iniciativa parlamentaria e impedir el uso de lenguas distintas al castellano. Sin embargo, su objetivo no ha dado frutos y Abascal ha reprochado al PP la falta de respaldo. "Se abstiene en nuestra enmienda contra los pinganillos del odio y no parece dispuesto a apoyar nuestra propuesta en el Senado para que al menos en una de las cámaras se hable español", ha expresado el líder de Vox, recordando que su partido ha presentado también una iniciativa en el Senado para prohibir el uso de lenguas cooficiales en la Cámara Alta. "Resulta preocupante esta actitud del PP que no parece caer en la cuenta de la gravedad del momento", critican desde el partido.

Abascal ha criticado así la falta de apoyo por parte del partido situado a su derecha, al que lleva días afeando su "desorientación". "El PP todavía sin darse cuenta del desafío. Como si hubiera vuelto al desconcierto letal del 2017", ha valorado este jueves el líder de la tercera fuerza política, que reclama a Feijóo una postura firme contra el independentismo. Vox también reprocha al PP la convocatoria de un acto de partido contra la amnistía a pesar de haber tanteado la posibilidad de dialogar con el partido de Carles Puigdemont y haber permitido a PNV, Junts y Sumar tener grupo propio en el Senado, así como las palabras en euskera pronunciadas el martes en el Congreso por parte del vicesecretario popular Borja Sémper.

El presidente de la tercera fuerza política confirmó a principios de septiembre que su formación votará a favor de la investidura e Feijóo el próximo miércoles. "Vox respaldará la investidura como alternativa al bochorno de ver a los independentistas subastar la nación", argumentó. Sin embargo, el apoyo de Vox no es suficiente para los populares.