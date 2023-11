Luna Javierre, 'influencer', escritora y experta en el amor propio: "Muchas psicólogas me dan las gracias por lo que hago"

Luna Javierre es la escritora e influencer creadora de Por si necesitas saberlo, uno de los espacios de Instagram que más funciona cada lunes. Una sección con la que recordar y divulgar positividad en un ambiente de postureo y comparación.

La madrileña, de 25 años, con 463.000 seguidores, ha conseguido crear una comunidad alrededor de sus palabras y consejos y se ha lanzado a la escritura, su verdadera pasión.

Tras arrasar en ventas con su primer libro, Si tú quieres, te bajas la luna, ahora presenta Todo lo que me ha enseñado el amor, una pieza que profundiza en su deseo de aprender a "curar el corazón".

Luna Javierre presenta 'Todo lo que me ha enseñado el amor'. DAN CASADO

Influencer, escritora, presentadora de pódcast... ¿Cómo se presentaría quien no le conoce?Siempre digo que soy escritora. Es verdad que también soy influencer, pero prefiero decir creadora de contenido.

¿No le gusta la etiqueta de influencer?Realmente sí. Soy consciente de que soy afortunada de trabajar de ello, pero mi sueño siempre ha sido ser escritora y por fin lo estoy consiguiendo.

​

​El trabajo de creadora de contenido me encanta, es muy bonito y me gusta tener mis tiempos y usar mi creatividad. Me llena, pero me llena más ser escritora.

¿Cómo fueron sus comienzos en la escritura?Llevo toda la vida escribiendo, desde que tengo uso de razón tengo un diario donde escribía todos los días al volver de clase y nunca le decía nada a nadie. Siempre me ha costado mucho decir en voz alto lo que siento y a la hora de ponerlo en papel era mi vía de escape, mi terapia.



Un día empecé a subir los textos a Instagram, a hacer los proyectos de los lunes y a la gente le fue gustando, fue viralizándose y gracias a eso me di a conocer por mi escritura.



¿Alguna vez había imaginado llegar tan lejos?Nunca me lo había imaginado. Siempre había sido un sueño muy lejano. Aunque, realmente, yo ya tenía un libro autopublicado de antes, pero no lo había subido a ningún sitio. Vendí unos 200 ejemplares entre amigos y familia antes de empezar a ser influencer. Después de esto, ya desapareció. Quería empezar de cero y con ese libro ya no me identifico.

¿Cómo fue su salto a las redes sociales?En ese momento estaba estudiando y trabajando. Llevo trabajando desde los 16 años de azafata, secretaria de un banco, en el comercio de mi madre... A la vez estudiaba Publicidad y RRPP. Estaba terminando las prácticas cuando me empezaron a subir los seguidores y me di cuenta de que era mejor que le dedicase el 100% de mi tiempo. Dejé de lado el trabajo, que me restaba tiempo y seguí estudiando y trabajando en las redes sociales.

Sus textos se centran en dar consejos de amor, relaciones y cuidado personal. ¿De dónde saca la inspiración? ¿Qué le inspira a escribir?Siempre he sido una niña muy creativa. Voy andando y se me van ocurriendo frases e historias. Si veo a una persona con cara de buena se me ocurre una frase y a partir de ahí puedo hacer tres textos diferentes. A mí me inspira todo: las historias que me cuentan, las que escucho sobre amor, una película que me haga reflexionar... Con todo eso, hago poesía.

¿Siente presión al intentar ayudar a sus seguidores sin tener una formación en psicología?La verdad es que muchas veces me lo he planteado. Mi carrera frustrada era Psicología. La hubiera hecho 100% si no hubiera ido a Sociales, pero no se sabe si estaría aquí ahora mismo.



​Siempre he pensado que me vendría bien una base de psicología, lo que pasa es que yo no estoy impartiendo nada. No tengo la verdad absoluta y doy consejos como si mis seguidores fueran mis amigos. No soy experta en salud mental, solo doy mis recomendaciones a través de mi experiencia.



​A la gente le suele ayudar y por eso lo sigo haciendo. Muchas psicólogas que me siguen me dan las gracias por lo que hago.

¿Es compatible el postureo de Instagram con hablar de salud mental?Yo creo que es totalmente compatible, porque hay muchos tipos de influencers. Cada uno lleva su contenido a su terreno y es totalmente válido. En mi caso, yo siempre me muestro tal y como soy. De hecho, la gente me agradece mucho la naturalidad con la que me muestro porque todo lo que digo es verdad. Nunca diré algo que vaya en contra de mis valores y principios.



Por ejemplo, con la semana de la Fashion Week, que han ido cuantísimas influencers, yo tenía invitaciones y no me apetecía ir. Iba a ir solo por el postureo. A lo mejor el año que viene me apetece y es totalmente válido, pero hacer las cosas porque es lo que se suele hacer... yo siempre me he apartado de eso y la gente me lo agradece. Huyo del postureo. Soy distinta en ese sentido.



Creo que mis seguidores son muy sanos

Al final, es la vida privada lo que más vende en redes sociales. ¿Le gusta mantenerla separada? ¿Le da miedo exponerse?Solo muestro lo que me apetece mostrar. Hay días que enseño el día entero y otros que solo la foto del desayuno. No me da miedo mostrar ni tengo que ocultar nada porque creo que mis seguidores son muy sanos. Aunque las redes sociales llegan a todas partes, no tengo miedo. Hay tanta gente compartiendo, que solo soy una más.

¿Cómo combina hablar de relaciones tóxicas o amores indebidos al mismo tiempo que tiene una pareja estable?Es complicado. Mi relación es muy sana y tengo la suerte de que llevamos siete años juntos y hemos crecido juntos, evolucionando y aprendiendo uno del otro de los errores del pasado. Al hablar de relaciones tóxicas, todo el mundo sabe que hablo de una realidad paralela o de experiencias del pasado.

Entonces, ¿en qué se ha basado para Todo lo que me ha enseñado el amor?En el libro explico que, cuando hablo de una situación o un sentimiento que ahora mismo no estoy viviendo, es porque me traslado al pasado para plasmarlo o, como me encanta escuchar, me baso en las historias que me cuentan y reflexiono para sacar conclusiones y escribir.

Escribir es mi razón de vivir

¿Qué van a encontrar los lectores en su libro?El libro es una mezcla de todas mis experiencias con el amor, pero también hay cosas que yo obviamente no he vivido, no siento y son a partir de los sentimientos que me han transmitido personas y que yo he sacado historias a través de eso. Al final también creo que es muy bonito, es como darle vida a los sentimientos de los demás y plasmarlos en un papel que al final va a leer mucha gente.

¿Cómo se ha enfrentado a la escritura de este libro, tras el éxito del primero?Ha sido complicado. Me ha costado más escribirlo porque en el otro cogí textos que ya tenía escritos y los mejoré, ya tenía una base para empezar. Este ha sido totalmente de cero y además las ilustraciones todas las he hecho yo y me ha llevado bastante más tiempo.



También tenía un poco más de presión. Con el primero pensé 'Que sea lo que tenga que ser', pero, ahora, al haber sido un best seller, la gente tiene mucha expectativa en lo que vaya sucediendo. Y al final, soy una persona muy perfeccionista y autoexigente y no podía bajar el listón. Necesitaba que estuviera a la altura. De momento, está gustando muchísimo.

Luna Javierre y su libro, 'Si tú quieres, te bajas la luna'. DAN CASADO

¿Qué hay de diferente entre ambos libros?Son del mismo estilo en el interior: con frases cortas, reflexiones, prosa poética, frases escritas a mano... El primero es sobre la evolución de uno mismo según las cuatro fases de la Luna y el segundo trata sobre como curar un corazón.



Al igual que el primero, son cuatro capítulos largos que tratan de cómo un corazón va sanando poquito a poco: Herida sin cicatrizar, Dejar ir, Aprenderás a amar y Amor sano.