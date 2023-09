El 'mal de Moctezuma', la enfermedad que ha afectado a Aitana y a otros que visitan México: cómo se cura y por qué se le llama así

Aitana ha contado que estando en México le dio el mal de Moctezuma. "No me había dado nunca en la vida. Para quien no sepa qué es el mal de Moctezuma, es que si ingieres agua de allí del grifo o que no es potable o comes alguna cosa, te pones malo", explicó la cantante en 'El Hormiguero'.

En realidad lo de Mal de Moctezuma (también Venganza de Moctezuma) es una expresión popular utilizada por los mexicanos. Y sí, como resume Aitana, se refiere al conjunto de síntomas causados por la falta de un acondicionamiento del sistema inmunológico del turista ante alimentos regionales. Es decir, la diarrea del viajero.

La Organización Mundial del Salud clasifica el Mal de Moctezuma como una Enfermedad Transmitida por Alimentos. El Instituto Mexicano del Seguro Social recuerda que la persona afectada debe ser tratada bajo la asesoría de un especialista, siguiendo el protocolo médico adecuado (incluso con antibióticos).

Y es que los turistas que llegan a México son más vulnerables. La explicación está en que no han consumido los mismos microorganismos que los habitantes del país. O sea, su estómago no está igual de preparado (defendido).

¿Por qué ese nombre?

Se cuenta que tras la llegada de los españoles, Moctezuma ofreció un banquete que tenía como plato principal el maíz. Al principio el sabor se les hizo raro a los conquistadores, pero poco a poco fueron incorporando el maíz a su dieta. Desoyendo los consejos de los nativos, lo procesaban como trigo y sin someterlo a la nixtamalización (un proceso que consiste en añadirle calcio y que permite mejorar su calidad nutricional y la buena asimilación de sus nutrientes).

Xochimilco, la Venecia mexicana, un lugar frecuentado por los turistas. JorgeBRAZIL / WIKIPEDIA

Por usar el maíz como si fuera trigo impedían que este liberase la Vitamina B3, esencial para la salud humana. Por no nixtamalizarlo, los españoles sufrían malestar estomacal y hasta la muerte en algunos casos. Así, entonces, Moctezuma, que moriría durante la guerra de la Conquista, se vengó de los conquistadores.

Las poblaciones que consumen maíz como cereal principal o exclusivo están en riesgo de padecer pelagra (una enfermedad producida por la deficiencia de niacina) si no complementan su dieta con otras fuentes que sean ricas en vitamina B3. Para eso la nixtamalización, que eleva la disponibilidad de niacina en el maíz.

¿Quién fue Moctezuma?

Moctezuma fue huey tlatoani de México-Tenochtitlán, es decir, el emperador de facto del Imperio mexica entre 1502 y 1520. Durante su reinado el imperio alcanzó su máxima expansión territorial. A Moctezuma le tocó vivir el primer contacto establecido entre una nación europea, la Corona de Castilla, y una nación mesoamericana.

Hernán Cortés y La Malinche se reúnen con Moctezuma en noviembre de 1519, según dibujo de un artista tlaxcalteca desconocido. Store Norske Leksikon

Como resultado su imperio fue conquistado por los españoles y tlaxcaltecas bajo el mando de Hernán Cortés. Seis días después de su llegada a Tenochtitlán, los españoles le hicieron prisionero en su propio palacio en noviembre de 1519.

Moctezuma murió en junio de 1520. Según la versión española, recogida por Bernal Díaz del Castillo, al salir al balcón del palacio donde Cortés lo mantenía cautivo, los aztecas ― descontentos con el emperador― le lanzaron varias pedradas que le hicieron caer y morir. Los relatos mexicas acusan a los españoles de asesinar a su Último Rey.

Cuando a España llegaron los relatos de los colonizadores y sus problemas estomacales (también llegó el maíz), a la enfermedad se la conoció como Mal de la Rosa.

¿Cuáles son los síntomas?

Cabría resumirlo en diarrea. Pero es mucho más. Las distintas infecciones de este mal presentan cuadros clínicos y síntomas muy similares, que desaparecen a los dos o tres días. Entre los síntomas más comunes están:

Náuseas

Fiebre

Diarrea

Dolor abdominal

Falta de apetito

Vómitos

Gases

Fatiga

Dolor de cabeza

Algunos remedios

Si estamos en México, para evitar en lo posible sufrir la condena estomacal de Moctezuma, hay una serie de consejos básicos. Se trata en realidad de lo que deberíamos hacer en cualquier país que no sea el de residencia habitual:

Desinfectar la fruta .

. Desinfectarse las manos : en México es habitual encontrar desinfectantes de manos en restaurantes y oficinas.

: en México es habitual encontrar desinfectantes de manos en restaurantes y oficinas. Cuidado con el agua: nada de hielo ni agua del grifo.

Fajitas mexicanas originales (con carne de res). WIKIPEDIA/JIP

Y existen algunos remedios que pueden ayudar:

Pepto-Bismol : los mexicanos le dicen "el frasquito rosado del que no se separan los españoles". Es un jarabe que no necesita receta y se encuentra en cualquier farmacia.

: los mexicanos le dicen "el frasquito rosado del que no se separan los españoles". Es un jarabe que no necesita receta y se encuentra en cualquier farmacia. Yogur : los bífidus refuerzan la flora intestinal y aumentan la resistencia del estómago.

: los bífidus refuerzan la flora intestinal y aumentan la resistencia del estómago. Electrolitos: se trata de mantener el cuerpo hidratado con suero (dicen en México que con sabor a uva, el único sabor soportable).

Los mexicanos dicen que el mejor remedio es seguir comiendo. Así, hasta que el cuerpo se adapte a las bacterias mexiquenses"

Más allá de estos consejos, "los mexicanos aseguran que el mejor remedio para superar la maldición que se cierne sobre los españoles es seguir comiendo. Y así, hasta que el cuerpo se adapte a las bacterias mexiquenses", según cuentan en Ciudadanía Exterior, el portal del Ministerio de Exteriores para la comunidad española en el extranjero.

La venganza de Quetzalcóatl

Pero no sólo el turista extranjero puede sufrir estos males estomacales. En el libro 'Vivan los tamales', Jeffrey M. Pilcher cuenta que dentro del valle central de México había un alga llamada tecuítlatl, que crecía en las aguas del lago de Texcoco. Los habitantes del lugar la recolectaban, la secaban y hacían con ella tortas para cocinarlas con tomates y chiles.

"Este alga proporcionaba una fuente inapreciable de proteínas pero, en un irónico paralelismo con el México moderno, prosperaba con los desechos humanos de la ciudad de Tenochtitlan. En consecuencia, los súbditos de Moctezuma padecían enfermedades gastrointestinales, a las cuales quizá llamaban la venganza de Quetzalcóatl, por el dios tolteca que fue exiliado cuando trató de poner fin a la práctica del sacrificio humano", escribe Pilcher.