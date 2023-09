La Airef pide prudencia a las autonomías con los presupuestos y exige "responsabilidad" a los políticos pese a la incertidumbre

Los gobiernos autonómicos y locales preparan ya sus presupuestos para 2024. Un año peculiar, en el que Bruselas volverá a mirar con lupa las cuentas públicas de España, pero en el que las comunidades contarán con unos ingresos extraordinarios fruto de la liquidación del sistema de financiación de 2022 —el año del gran boom recaudatorio impulsado por la inflación—. Ante esta tesitura, la Airef, el vigilante independiente de las finanzas pública, ha vuelto a pedir prudencia a las administraciones territoriales a la hora de elaborar sus cuentas públicas.

La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, ha señalado este jueves que las comunidades están presentando en general sus presupuestos en equilibrio, es decir, sin déficit. Sin embargo, ha advertido de que los ingresos extraordinarios con los que contarán este ejercicio están provocando importantes aumentos del gasto primario neto de alrededor del 9%, mientras que en el caso de las entidades locales podría alcanzar el 11%. Estas cifras están muy por encima de lo que dictaría la regla de gasto —actualmente suspendida— si estuviera en vigor, que limitaría los aumentos al entorno del 3%, señala el vigilante fiscal.

Herrero ha advertido de que, mientras los ingresos extraordinarios no tienen por qué volver a replicarse el año que viene, habrá una parte de ese aumento en el gasto que ha venido para quedarse. "Sería ingenuo pensar que toda esta subida de gasto va a ser coyuntural y no estructural", ha señalado. Por ello, ha instado a las autonomías y corporaciones locales a que no financien gastos estructurales con unos ingresos que pueden ser coyunturales.

Este año las administraciones territoriales cuentan con una dificultad añadida para elaborar sus presupuestos, y es que la interinidad del Gobierno está dificultando su papel de coordinación de la política fiscal. El Ejecutivo en funciones no puede presentar presupuestos ni fijar objetivos fiscales, pero sí puede impulsar un diálogo con las administraciones. "El momento no es fácil", reconoce Herrero, que ha reclamado "responsabilidad y compromiso" en la gestión presupuestaria a todas las administraciones territoriales.

De ello dependerá que España sea capaz de cumplir con los objetivos de déficit que exige la Unión Europea. El vigilante fiscal estima que si las administraciones territoriales contienen el gasto y se retiran todas las medidas de apoyo energético —como ha reclamado la Comisión Europea— la meta de un déficit del 3% sobre el PIB es viable. "Si fuera necesario prorrogar alguna medida, se exige la máxima focalización posible", ha apostillado Herrero.

Incertidumbre por muchos frentes

La presidenta de la Airef ha desgranado también el escenario macroeconómico para los próximos meses. Una coyuntura que estará protagonizada por una desaceleración "más intensa de la que esperábamos" en el crecimiento en esta segunda mitad del año, que también se dejará notar en el mercado de trabajo. Herrero ha recordado que las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) dejan a España en una situación de vulnerabilidad con una deuda que supera el 110% sobre el PIB.

En el ámbito europeo, la incertidumbre se traslada a las reglas fiscales que volverán a estar vigentes el año próximo, aunque todavía no se sabe con qué formulación. Los veintisiete Estados miembros debaten su reforma, con una propuesta que en la Airef ven con buenos ojos y que no considera, ni mucho menos, blanda. "El nuevo marco da más capacidad e iniciativa, pero hay una senda técnica prevista por la Comisión Europea de la que un Estado miembro se puede desviar, pero tendrá que argumentar", ha señalado Herrero. "A cambio de esta diferenciación, se va a ser más exigente en su cumplimiento", ha agregado.

La presidenta de la Airef ha terminado su intervención haciendo un llamamiento a la responsabilidad. "El momento es complicado, tenemos que exigir responsabilidad a nuestros políticos por más que haya incertidumbre", ha concluido.