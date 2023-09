Así fue la primera intervención en aragonés en el Congreso: "Los aragoneses no tienen derechos lingüísticos plenos"

El diputado Jorge Pueyo, portavoz adjunto de Sumar, ha sido el primer representante en utilizar el aragonés en el Congreso de los Diputados. En una intervención reivindicativa y anecdótica, Pueyo ha denunciado que su idioma no goza de la libertad y protección que sí tienen el gallego, el euskera y el catalán.

"Los aragoneses no tienen derechos lingüísticos plenos", dijo Pueyo respondiendo a Vox, a quienes acusó de ser "gente que nos ha estado reprimiendo toda la vida". "Hemos tenido una represión lingüística, yo no he podido estudiar en mi lengua", denunció Pueyo, indignado.

El diputado de la Chunta Aragonesista, uno de los partidos regionales que figuran en la coalición de Yolanda Díaz, ha pedido la palabra después de la intervención de la portavoz de Vox, Pepa Millán. Esta aludió a unas declaraciones anteriores de Pueyo, que decía haberse sentido discriminado en el colegio por utilizar la lengua aragonesa. "Usted tiene mi edad, es de los noventa, ¿de qué represión habla? ¿Se cree que estamos aquí para darle apoyo porque un profesor le tenía manía en el colegio? No se preocupe, luego le damos un abrazo si quiere", ironizaba la portavoz de la formación verde.

"No dejaré de decir tontadas, como dicen aquí, pido respeto a todas las lenguas, no hay una lengua común, hay muchas lenguas comunes", ha concluido Pueyo sin autotraducirse.

La Cámara ha contratado un servicio de traducción fijo para las lenguas cooficiales del país (gallego, euskera y catalán), mientras que permite el uso del resto (como aragonés, asturiano o aranés) siempre que el diputado se traduzca a sí mismo en su intervención.