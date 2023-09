Barrera eliminará subvenciones para "combatir el pancatalanismo cultural"

El Consell de la Generalitat eliminará las subvenciones a las entidades que defiendan el "pancatalanismo cultural", una ideología que su vicepresidente primero y titular de Cultura, Vicente Barrera (Vox), quiere "combatir" no dejando "ni una rendija de espacio" al entender que va "en contra de nuestra Constitución". Esta ha sido una de las líneas básicas de su comparecencia de este miércoles en Les Corts, la primera desde su nombramiento hace un par de meses y también la primera en la que ha expuesto en público las prioridades de su departamento para la legislatura que acaba de comenzar.

El número 2 del Ejecutivo valenciano que preside Carlos Mazón afirmó que gobernará con "libertad, respeto a la ley y racionalización de los recursos" y, en referencia a las ayudas a entidades, añadió: "Como administración pública debemos permitirlo todo, pero no tenemos obligación de promocionar todo". En este sentido, manifestó: "Se acabó el movimiento cultural pancatalanista, colonialista y anexionista con el dinero de los valencianos". No obstante, no explicitó cuáles serán las condiciones para optar a esas subvenciones o los criterios específicos para ser excluido. En cambio, sí citó varias entidades a las que otorgará ayudas nominativas: la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), que defiende una normativa distinta a la oficial, y Lo Rat Penat, a las que reivindicó como entidades históricas valencianas.

En esta línea, manifestó que el "pancatalanismo cultural" busca "robarnos nuestra singularidad, la identidad propia y busca separarnos de nuestros compatriotas de España" sin señalar que las comunidades son "afluentes del mismo río de la hispanidad". "No se concibe Valencia sin España ni España sin Valencia", proclamó.

Por otro lado, Barrera se comprometió a "poner fin a todo tipo de marginación o persecución política", en alusión velada a la tauromaquia, mundo del que proviene por su anterior condición de torero. "La cultura es, por definición, un espacio de encuentro y de libertad. Y así lo será durante esta legislatura", avanzó.

En cuanto a las medidas concretas, adelantó que desarrollará la Ley de Mecenazgo con más recursos materiales y humanos para impulsar "una cultura participativa, dando a conocer las posibilidades de intervención de los ciudadanos y las empresas en iniciativas culturales, así como los estímulos fiscales existentes". También se refirió al Plan de Fomento Lector que pretende impulsar y anunció un aumento progresivo del presupuesto para restaurar el patrimonio cultural valenciano, con actuaciones en el Teatro Romano de Sagunto, la muralla almorávide de Elche, la muralla de Xàtiva, el palacio Ducal de Gandia y el Santuario de San Juan de Peñagolosa en Castellón.

El portavoz socialista de Cultura en Les Corts, José Chulvi, criticó que Mazón haya "entregado la cultura valenciana a los ultras que solo conocen la del odio".

Camarero anuncia auditorías a los centros de menores

La comparecencia de la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, tuvo dos grandes anuncios. Por un lado, la auditoría de gestión de los centros de menores y la creación de un nuevo protocolo para su atención y, por otro, la activación del Plan Vive, que prevé construir más de 10.000 viviendas, regenerar el parque público y la recuperación de las más de 1.600 pisos ocupados propiedad de la Generalitat. Según la responsable autonómica, la situación en la que ha encontrado la red de centros de menores es "lamentable" y el nuevo protocolo para la atención a los vulnerables pretende crear "entornos seguros en el sistema de protección de la Comunitat Valenciana".

Además, explicó que el Gobierno valenciano ha realizado estos meses dos ampliaciones de crédito para pagar prestaciones pendientes: una de 39,5 millones de euros para 11.451 personas en situación de dependencia y otra de 36,4 millones para 23.700 beneficiarios de la Renta Valenciana de Inclusión.

Merino apunta a la reactivación y las inversiones

La consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha fijado como una de sus prioridades de la legislatura las medidas de alivio fiscal "para todos" que contribuyan a reactivar la economía de la Comunitat Valenciana mediante la atracción de inversiones. El objetivo, según destacó durante su comparecencia de la tarde en Les Corts, es que la Comunitat deje de ser una de las autonomías con mayor carga impositiva para pasar a ser una de las regiones "fiscalmente más atractivas" porque, según ha afirmó, "la insuficiente financiación o el derroche no se compensan exprimiendo al contribuyente". En este sentido, aludió a la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones como "un primer paso".

La responsable autonómica de Hacienda manifestó que su determinación es centrarse en el futuro frente a la mirada "cortoplacista" de sus antecesores en la Conselleria y "pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones". Además, aseguró que considera prioritario "reclamar de forma contundente" la reforma del sistema de financiación autonómica que perjudica a la Comunitat Valenciana.

Respecto al gasto público, y en pleno proceso de elaboración de los Presupuestos de 2024, afirmó que garantiza "responsabilidad y eficiencia" para revertir la "precaria" situación de la Hacienda valenciana provocada por la infrafinanciación y agravada por una gestión "ineficiente".