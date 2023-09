La Generalitat investiga la celebración de un evento taurino ilegal con "enanitos toreros" en Casinos

El Gobierno valenciano ha afirmado que estudiará la queja de la Fundación Franz Weber por la autorización de un acto taurino de personas con acondroplasia en la localidad valenciana de Casinos el pasado 9 de septiembre.

Así lo ha indicado este martes la portavoz del Consell, Ruth Merino, en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo valenciano, al ser preguntada por la queja de la fundación contra este espectáculo con "enanitos toreros" -tal y como se indicaba en el cartel organizador- por ser contrario a la normativa estatal, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Merino ha manifestado que la autorización que se dio desde la Conselleria de Justicia no detallaba que se iba a hacer este tipo de evento porque, si no, "lógicamente no se habría autorizado", ha puntualizado. "Se va a estudiar lo ocurrido y, en su caso, se abrirá el expediente correspondiente y se atenderá la queja", ha manifestado la portavoz del Consell.