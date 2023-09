La consellera de Educación, Anna Simó ha comparecido este miércoles ante los grupos parlamentarios para hacer balance del inicio de curso "con más recursos y más profesores que nunca" en Cataluña y ha adelantado la planificación de los siguientes meses escolares.

Simó ha asegurado que su equipo ya trabaja en un plan de choque para combatir las altas temperaturas que sufren los alumnos en las aulas durante los meses de verano y que estudia con otros departamentos incluir en el currículum formal la educación sexual.

Además, la consellera de Educación ha anunciado mejoras en el programa 'Salut i Escola' y ha negado que se plantee prohibir el uso de los móviles en los centros escolares. “Nací en el 68 y eso de prohibir me cuesta mucho. Además, creo que no es el camino”, ha dicho. También ha señalado que cree conveniente que la gestión de los teléfonos la hagan desde los centros educativos, los claustros y las familias y en ningún caso, poner la responsabilidad en los docentes.

Respecto a los desencuentros con los profesores por la falta de acuerdos en las mejoras laborales, Simó ha asegurado que desde junio –cuando fue nombrada consellera-, ha participado en siete reuniones con los sindicatos educativos. “Si no tengo los escenarios presupuestarios para 2024 no puedo tomar decisiones sobre esta cuestión, a pesar de que me pese. Y sí, necesitamos más financiación y tanto”, ha dicho.

La consellera ha añadido que también es esencial “una mejor focalización de lo que hay que mejorar y de lo que es urgente” pero para eso, ha señalado que se tiene que trabajar “todos juntos, también desde ministerio”.

Mejoras de Educación y Sanidad

Durante la comisión, Simó ha anunciado las mejoras del programa programa ‘Salut i Escola’: todos los institutos tendrán una enfermera de referencia. Sin embargo, el sindicato de enfermería Satse ha criticado este miércoles la decisión.

Según la entidad, el anuncio de la consellera no es "más que un acto publicitario que un cambio sustancial en la atención a la salud de los adolescentes catalanes en el ámbito de la educación secundaria" y ha lamentado que no sea una enfermera escolar la que esté presente en cada centro.

Plan de choque contra las altas temperaturas

Desde hace años, asociaciones de padres y profesores reclaman medidas urgentes para hacer frente a las altas temperaturas a la que los alumnos se tienen que enfrentar durante las horas de clase. En algunos casos, incluso por encima de los 35 grados.

La consellera ha reconocido el problema. “Nuestros centros se orientaron hacia el sur para tener más luz y ahora eso es un problema”, ha dicho. Sin embargo, ha asegurado ya está en marcha un plan para solventar la situación.

“Tenemos un problema de aislamiento. Se ha hecho un diagnóstico de climatización, tenemos los porcentajes y ahora lo que tenemos que hacer es tirar adelante esta cuestión”, ha añadido.

Simó ha avanzado que se están climatizando espacios de uso común en 104 centros, pero ha avisado que necesitarán ayuda: “Si el departamento lo tiene que hacer todo solo, no acabaremos nunca”.

Educación sexual en el currículum escolar

Otra de las cuestiones que ha tratado la consellera en la comisión ha sido la educación sexual. Simó ha explicado que es un ámbito que les preocupa y ha señalado que trabajan con otros departamentos para incluir educación sexual en los primeros cursos.

“Evidentemente esto debe ser consentido por las familias”, ha dicho Simó, que ha recalcado que debe ser un tema que se trate con mucho cuidado. “Debemos ser cuidadosos, pero es una obligación que tenemos las escuelas”, ha señalado.

Simó ha remarcado que la educación sexual integral es una herramienta para conocernos y tomar decisiones sobre nuestra propia sexualidad y sobre nuestro propio cuerpo y, además, “es un elemento necesario para generar relaciones en positivo, basadas en el respeto y la igualdad al otro, sin situaciones de dominación”, ha añadido.