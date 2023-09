El críptico mensaje de Britney Spears sobre su familia: "El enemigo está justo delante de mí"

De un tiempo a esta parte, se ha puesto de moda una extraña práctica que, como no puede ser de otra forma, los pediatras no recomiendan en absoluto. Se trata de grabar la reacción de un niño o una niña pequeña a la que se le dice que van a partir unos huevos y, en el momento de hacerlo, los adultos utilizan la frente del menor para ello, provocando llantos o mohínes. Cuando Britney Spears los ha descubierto, solo ha podido pensar en una cosa: su familia.

La Princesa del Pop publicaba en su Instagram este martes uno de estos vídeos y, en el pie de foto, fantaseaba con que la pequeña, en lugar de decir un "esto no está bien", les hubiera abofeteado. "Sean más elegantes", les pedía la artista a sus seguidores, añadiendo que no le parece una broma porque, si hubiese sido al revés, las dos adultas del vídeo no se hubiesen reído.

Con esto en mente, la artista de éxitos como Toxic o Womanizer ha recurrido a sus stories para explicar la razón por la que este vídeo representa tanto para ella. "No me voy a quejar más del vídeo. De hecho, es bastante mona [la reacción de la pequeña], pero si le quitas el sonido tiene un efecto totalmente diferente. Tal y como yo lo veo, se vuelve mucho más siniestro", comienza diciendo.

"¡A mí me han hecho cosas parecidas a esta, así que las veo con otros ojos! La mayor parte de mi conflicto interno con cierta gente es saber que el enemigo está justo delante de mí", ha explicado Britney, en referencia a su familia, para a continuación explicar: "¡Pero si los conservé fue porque los quería!".

Britney ha asegurado que ella se siente "extremadamente sensible" a que una persona "se ría de otra o le haga bullying de algún modo". "Hay tantas cosas que me han sucedido y he mantenido en privado que solo tal vez algún día pueda hacérselo entender a la gente", ha añadido, en una velada referencia a su próximo libro, que sale a la venta el mes que viene

"Hasta entonces", ha incidido, "cada historia tiene tres versiones: la tuya, la mía y la verdad". "La niña del centro es la confianza, la niña del centro es la verdad... ¡Vedlo ahora sin sonido!", ha finalizado la artista.