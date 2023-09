Jing Jing deja sin palabras a Jorge Javier Vázquez en 'Cuentos Chinos' con su torrente de voz

Carla Pulpón, la actriz que está dentro de Jing Jing, sorprendió este martes a Jorge Javier Vázquez en Cuentos Chinos con su torrente de voz al cantar.

En un momento donde el presentador estaba compartiendo mesa con algunos de sus colaboradores como Antonio Castelo o Germán González, la mascota del programa comenzó a cantar.

Jing Jing entonó la canción Como yo te amo de Rocío Jurado dirigida al conductor del programa de Telecinco, que no pudo evitar quedarse sin palabras ante la gran actuación de la gata leona. "¿Cómo?", exclamó Jorge Javier cuando Jing Jing terminó, continuando con el programa del día.

Pero no es la primera vez que Pulpón deslumbra con sus dotes musicales. La actriz hizo algo parecido cuando daba vida a Mapi en el concurso de Televisión Española. Pulpón cantó Como una ola junto a una de las invitadas, Lorena Gómez, que aquel día se quedó con la misma cara que Jorge Javier este martes.

"Desde la infancia me gusta mucho la copla. Recuerdo especialmente un día viendo Lluvia de estrellas con mis padres en casa que salió una chica imitando a Isabel Pantoja, de repente sentí que el pecho me latía muy fuerte y no entendía el motivo", explicó Pulpón.

"Hasta que descubrí que cuando ponían copla en cualquier lugar y cerraba los ojos, me emocionaba, y eso que tendría 6 o 7 años. Lo sentía dentro", añadió.