Las mejores frases de Miguel Bosé en 'El Hormiguero': "Mi padre era la imagen del régimen" o "no me voy a ir de México"

Tras fallar a su cita con Pablo Motos el pasado 6 de septiembre al estar enfermo, Miguel Bosé cumplió su palabra y visitó El Hormiguero este martes.

El artista comentó varios detalles llamativos en su repaso por su trayectoria profesional y personal, pero también cuando contó lo sucedido en el robo que sufrió hace un mes en su casa de México.

Miguel Bosé nos presenta “Bosé Renacido”, su docuserie que ya se puede ver en @MovistarPlus #BoséEH pic.twitter.com/NK47Tvei90 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 19, 2023

Las frases más destacadas del cantante en El Hormiguero fueron:

- "En el asalto a mi casa, de repente me despierta algo, miro y estoy encañonado con una pistola con silenciador".

- "No hubo violencia, empujones entre ellos, insultos hacia mí, pero no violencia física".

- "Por el interfono quien dirigía todo era una mujer".

- "Les llevé por la casa abriendo las cajas fuertes".

- "El jefe de los asaltantes me miró, me reconoció, y me dijo que era fan mío".

- "Uno de los de la banda se quiso hacer un selfie conmigo, pero no le dejaron".

- "El chico que dejaron vigilando a mis hijos era un ángel".

- "Fue una experiencia para olvidar lo antes posible".

“Es la única que se hacía respetar”, sin su Tata, Miguel Bosé no habría sobrevivido a su dura infancia #BoséEH pic.twitter.com/Tgea9lS7QI — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 19, 2023

- "Mi hermana y yo jugábamos a intercambiar dibujos con Picasso y ella le decía que no sabía pintar".

- "Físicamente soy como mi madre, pero en el carácter soy igual que él, totalmente Dominguín".

Miguel Bosé casi pierde la vida en un safari con su padre #BoséEH pic.twitter.com/0wS28HREAY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 19, 2023

- "Cuando mis padres se separan, la putada que le hace mi padre a mi madre es dejarle la casa de Somosaguas donde habíamos vivido siempre".

- "Mi madre no tenía recursos. Cortamos el agua caliente, la calefacción… Fueron años muy feos".

- "Me convertí en una estrella en cuestión de horas porque hacía lo que nadie hacía, bailaba".

“En horas, deje de ser Miguelito y me convertí en Miguel Bosé” #BoséEH pic.twitter.com/Jym44YAoyH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 19, 2023

- "Por las drogas tenía una debilidad, que pasó a afición y luego a cosas mayores".

- "Cuando el consumo pasó a alejarse de la fiesta a ser habitual, ahí lo dejé".

- "El alcohol es lo que más cuesta dejar, es el veneno más legal que hay".

- "No he vuelto a tomar nada desde hace 13 años".

Los bulos que dieron por muerto a Miguel Bosé #BoséEH pic.twitter.com/TProeb7u8d — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 19, 2023

- "La llegada mis hijos me cambió la vida totalmente, con ellos apareció el jardín del amor verdadero".

- "El amor, que se tiene de muchas formas, no es tan fuerte como el que se tiene por los hijos".

- "No me voy a ir de México, que dejen ya esos bulos de mierda".

- "Mis hijos allí están felices y para mí es mi segunda patria".

- "México cuida a sus artistas y a los que son de fuera que forman parte de su paisaje musical".

- "En ese país te defienden hasta la muerte, te protegen y te respetan hasta el último día de tu vida".