El segundo programa de TardeAR ha dejado un emotivo momento entre Ana Rosa Quintana y el colaborador Antonio Hidalgo. Y es que los dos compañeros no trabajaban juntos desde hace 20 años, cuando eran copresentadores de Sabor a ti.

"¡20 años has tardado!", le ha gritado Ana Rosa Quintana nada más verle entrar en el programa de las tardes de Telecinco. Ambos se han abrazado con mucho cariño, y se les ha saltado las lágrimas.

"Vamos a llorar los dos", ha dicho Ana Rosa mientras le abrazaba. "Perdonadme la emoción, ha sido verte y me he acordado de que en el año 1999 más o menos, una noche salimos y me pediste 2.000 pesetas", ha lanzado el tertuliano en clave de humor.

Hidalgo ha continuado con la broma, y al explicar que ha hecho cuentas, le ha lanzado a la presentadora: "Ha cambiado de pesetas a euros, he calculado con el IPC y me debes como 12.000".

Por otro lado, Ana Rosa Quintana ha contado que no se han visto mucho en estas dos décadas: "Nos hemos visto poco, alguna vez. Cuando estaba mala me vino a ver, pero tampoco ha venido mucho". No obstante, le sigue la pista por redes: "Le sigo en Instagram, que es muy mamarracho".