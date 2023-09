'TardeAR' ficha a 'El cordobés' como colaborador y este da su primera entrevista tras ser reconocido por su padre

Manuel Díaz 'El cordobés' ha visitado TardeAR, donde ha dado la primera entrevista tras ser reconocido por su padre, Manuel Benítez, y también tras su última cogida grave.

Ana Rosa Quintana ha querido fichar al diestro como colaborador del programa de las tardes de Telecinco, con lo que el torero se ha sentido muy agradecido. Pero antes, ha hablado de cómo ha sido el proceso de conseguir el reconocimiento de su padre.

Sobre el hecho de no sentir rencor por todo lo ocurrido durante 50 años, 'El cordobés' ha contado: "En el momento en el que mi madre me dijo de buscar a mi madre, eso se volvió una realidad. También me encontré a mí, ha sido un encuentro mutuo".

El diestro ha explicado que, de cierta forma, entendía la postura de su padre biológico: "Yo no me he sentido rechazado, incluso he comprendido las decisiones familiares, porque no debe de ser fácil que aparezca un hijo de la noche a la mañana, pero yo no tenía culpa".

"Yo me conformaba con mi historia, mi ilusión, perseguir mi sueño de algún día estar con él". Por esta línea, ha asegurado: "Ha marcado mi vida seguir sus pasos. Me aferré a la novela que era mi vida, de que mi padre era un torero famoso y quería ser como él".

Además, 'El Cordobés' ha dado las gracias a la labor de los medios de todos estos años. Por otro lado, ha explicado que la relación actual con su padre es maravillosa: "Le debo tanto que no se lo podría devolver en tres vidas".

'El Cordobés' ha hablado también de su retirada del toreo: "En mi última corrida en Jaén y a mi padre le hace ilusión cortarme la coleta", ha desvelado el nuevo colaborador de TardeAR.