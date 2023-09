Quién es Maren Morris, la cantante que ha dejado el 'country' por sus fans ultraderechistas

""Después de Trump, los prejuicios de la gente han salido a la luz. Sencillamente, estos años han revelado quiénes eran realmente esas personas y que han estado siempre orgullosas de ser misóginas, racistas, homofóbicas y transfóbicas". Con estas palabras, tildando al género que la vio triunfar como "una rama hipermasculina" a la que ella denomina "butt rock [rock como el culo]", Maren Morris ha dado a conocer que la música country se ha vuelto irreconocible para ella.

Maren Larae Morris nació en la primavera de 1990 en la ciudad de Arlington, en Texas, si bien desde hace años vive en Nashville, en el estado de Tennessee, donde se mudó para perseguir su sueño desde joven, dedicarse a la música, ya que había comenzado a cantar desde muy pequeña —lo descubrió haciendo un karaoke delante de sus padres y su hermana Karsen—, llegando a publicar hasta tres discos en sellos independientes. Todo ello gracias a que su padre, cautivado, le compró una guitarra a los 12 años.

Morris, que también destacaba jugando al fútbol, tuvo a su padre como su agente al comienzo de su carrera y, en 2016, sacó su disco Hero con Columbia. En él mezclaba los estilos country y rhythm and blues. Con este disco consiguió su primer gran éxito , My Church, con el que se puso en los primeros puestos de las listas de éxitos de country. De hecho, gracias a esta canción se llevó el premio Grammy a Mejor Interpretación en solitario de country.

En 2019 lanzaría su quinto álbum, al que tituló Girl. En este nuevamente mezcló su estilo musical predilecto con otros, así como contó con colaboraciones con diferentes artistas. Los sencillos que mejor acogida tuvieron fueron el homónimo y The Bones. Está a punto de sacar su próximo disco, del que ya ha adelantado dos singles, The Tree y Get The Hell Out Of Here.

En el plano personal, Maren Morris creó en 2017 la Heroes Fund, una fundación que buscar recaudar dinero para la educación musical en las escuelas públicas y que ha conseguido destinar alrededor del millón de dólares desde su creación. Asimismo, ha dado varias entrevistas en las que ha comentado que le gustaría que el género fuera más equitativo para los demás artistas, sobre todo por las diferencias entre hombres y mujeres y entre personas blancas y racializadas.

Este posicionamiento es el que le ha llevado tanto a anunciar recientemente que dejará el estilo musical que tantas alegrías le ha dado como a enfrentarse de manera pública con otro artista del género, Jason Aldean, de quien se dice que es el motivo de dicha decisión, y con su familia, pues acusó a la esposa del cantante, Brittany, de hacer comentarios tránsfobos.

Su vida sentimental lleva estable bastante tiempo. A finales de 2015 se confirmó que estaba saliendo con otro cantante de country, Ryan Hurd, a quien ya había conocido en 2013. Compromeditos desde el 2017, un año más tarde, el 24 de marzo, se daban el "sí, quiero" en Nashville. Su primer hijo, Hayes Andrew nació, casulamente, un día antes de su segundo aniversario, el 23 de marzo de 2020.