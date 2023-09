La Junta recibe el "visto bueno" del Gobierno central a su modelo de compra de la finca Veta la Palma para ampliar Doñana

Hace justo una semana, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciaba la futura compra por parte del Gobierno andaluz de 7.500 hectáreas de la finca Veta la Palma, en La Puebla del Río (Sevilla), por unos 70 millones de euros, un humedal anexo a Doñana cuya adquisición servirá para ampliar la superficie del parque natural en un 14%. Y este mismo martes, el Gobierno andaluz ha informado sobre "novedades" en esta operación.

El portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que han recibido el "visto bueno" del Ministerio de Hacienda al modelo de pago que había propuesto el Ejecutivo andaluz, toda vez que dicho pago se realizará tanto con fondos europeos como con fondos propios de la Junta, concretamente un 60 y 40%, respectivamente.

Sin querer "desvelar" los "entresijos" de la negociación con los propietarios de los suelos, el portavoz ha explicado que los técnicos de la Junta han realizado "tasaciones" para calcular el "valor real" de la finca, toda vez que el Gobierno acude a la negociación como administración pública y no como particular, por lo que no hubiera sido posible en ningún caso plantear un "precio aleatorio".

La Junta está actualmente calculando el coste de mantenimiento recurrente, "año tras año", de la finca, si bien Fernández-Pacheco ha puntualizado que esta va a cambiar de uso. Su fin, una vez que sea adquirida, ya no será su explotación, como hasta ahora, sino su "conservación ambiental", lo que acarreará unos costes de mantenimiento "bastante más baratos".

La intención del Gobierno andaluz es que la compra se lleve a cabo "lo antes posible". Cabe recordar que de las 7.500 hectáreas que se van a sumar al parque, 3.500 están inundadas de forma artificial y llegan a albergar hasta 300.000 aves acuáticas, que suponen el 60% del censo de aves de Doñana.

Iniciativa sobre los regadíos

Por otro lado, continúa avanzando la tramitación parlamentaria de la proposición de ley sobre los regadíos de la Corona Norte de Doñana, con la aprobación este marte en la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del dictamen de la iniciativa, para su posterior remisión a la Mesa del Parlamento.

La intención del PP-A es que la iniciativa se pueda incluir en la última sesión plenaria del mes, es decir, los días 27 y 28, para la aprobación definitiva de un texto que solo cuenta con el apoyo del PP-A y de Vox y el rechazo de todos los partidos de izquierda.