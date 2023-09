No más cuentos para Bárbara Rey, la actriz deja 'Cuentos Chinos' tras su desacuerdo con Jorge Javier

Cuentos chinos sufre un fuerte golpe. Bárbara Rey, la que iba a ser una de las colaboradoras más potentes del programa, ha anunciado que no volverá al plató. Así lo ha contado en exclusiva el medio YOTELE.

Según han explicado, todo habría tendido lugar tras el encontronazo que la actriz y Jorge Javier Vázquez tuvieron durante la entrevista que concedió el pasado martes. De este modo, Bárbara sería la primera integrante que decide darse de basa antes siquiera de haber comenzado a formar parte.

De acuerdo a la información del portal, Rey se sintió "decepcionada por la dirección del espacio", liderada por David Valldeperas, tras asegurar que no se parecía al "programa blanco y enfocado al humor, en el que la política y la ideología no tenían cabida".

El motivo del cabreo se inició cuando Jorge Javier regañó a Bárbara ante un comentario sobre la polémica de Luis Rubiales: "Tú verás si quieres evolucionar con la sociedad o prefieres quedarte en la zona de la caspa". Un comentario que a ella no le gustó en absoluto: "Perdóname, nunca he sido caspa ni lo seré".

Así pues, la vedette ha decidido no formar parte del programa que se ha hecho famoso precisamente por el fracaso en términos de audiencia. Y es que desde su estreno, no ha conseguido superar el 9% de la cuota de pantalla, muy por detrás de otros medios como Antena 3, que le supera. Aunque este duro golpe no parece haber afectado al presentador, conocido por no dejar pasar este tipo de comentarios.