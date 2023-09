El PP hace uso de las lenguas cooficiales para "evidenciar" que el Congreso ya permitía su uso con autotraducción y sin pinganillo

El Partido Popular ha decidido finalmente hacer uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados para, precisamente, denunciar el uso que se quiere hacer de ellas en dicha Cámara. Un día después de que el portavoz nacional popular asegurase que el PP no haría "el canelo" y que, por tanto, no emplearía otra lengua que no fuera la castellana, Borja Sémper ha pronunciado parte de su intervención en euskera.

Si bien el dirigente popular ha ofrecido la mayor parte de su discurso en lengua castellana, además, la pequeña parte del euskera la ha traducido él mismo a continuación. De esta manera, Sémper ha querido denunciar el fondo y las formas de la reforma para blindar el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. "Con mi intervención mínimamente bilingüe he querido reflejar lo que ya se podía hacer en esta Cámara. En este Congreso se puede hablar en cualquier lengua cooficial, de manera breve, traduciéndolo luego", ha explicado en cuanto al fondo del asunto.

También ha cargado contra las formas en las que se ha aplicado esta norma: antes de aprobarse y sin debate previo. "Se está forzando en plazos irrespetuosos hacia el Parlamento; usa nuestro patrimonio lingüístico como moneda de cambio político; y está en conflicto con el sentido común político".

Los populares, que se han opuesto a la norma que este martes ha recibido luz verde de la mayoría progresista, han reivindicado su defensa por las lenguas cooficiales. Sémper ha revelado que él mismo convive en su casa con el euskera que hablan sus hijos, al igual que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se "expresa en dos lenguas con naturalidad, español y gallego". En definitiva, a lo que se oponen los de Feijóo es a que el Congreso "imponga" el uso de las lenguas sin un debate ni un acuerdo previo y como "pago político a los independentistas que traerá uno añadido a la investidura de Sánchez".

Fuentes de la dirección nacional del PP explican que fue el fin de semana pasado cuando se decidió que sería Borja Sémper quien les representaría en esta primera sesión parlamentaria de la legislatura. Eso sí, no fue hasta el lunes cuando se acordó que haría uso de una lengua cooficial. La decisión de los populares ha revuelto a las filas de Vox, que han abandonado la sala hasta en dos ocasiones. "Demuestra la escenificación que habrá durante esta legislatura", han valorado a posteriori desde la bancada popular.