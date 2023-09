Fuenteovejuna

He leído una entrevista a Pérez Reverte en la que habla de la supremacía intelectual de las mujeres sobre los hombres. Polémica reflexión, entre los hombres, por no estar muy acostumbrados a este tipo de ideas desde su persona. Lo de que las mujeres somos más listas y que es un hecho biológico no es una evidencia, no existen estudios científicos que lo sostengan y, sobre todo, el señor Reverte es un gran escritor, pero no le avala un sólido currículum en el mundo de la ciencia.

El problema de este tipo de afirmaciones es que nuestra inteligencia, complejidad y astucia derivan en seguida en que nos peleamos más, entramos en competencia las unas con las otras, tenemos lenguas viperinas y nos criticamos y envidiamos. Porque ya saben, ellos no compiten, son más simplones y no se pisan las mangueras, al final, con unas birras y un partido de fútbol solucionan las cosas. Los hombres no nos son retorcidos, nosotras sí, que es al final lo que subyace en todos estos argumentos que nos suponen más inteligentes.

No nos dejemos engañar con piropos que se acaban dando la vuelta como un bumerán y nos dan en toda la cara. Por eso, el ejemplo de las jugadoras de la Selección española de fútbol, todas a una, negándose a ser seleccionables hasta que no haya cambios reales y profundos en la estructura corrupta de la Federación, es el mejor ejemplo para dar, esta vez, en toda la cara, a los escépticos de la amistad entre mujeres, el apoyo mutuo y la sororidad. Yo quiero a mis amigas, no me peleo con ellas porque compartimos lucha y sus fracasos y éxitos son los míos. Ojalá las mujeres de la Selección, todas a una, sigan celebrando éxitos y esta vez, me refiero, fuera del campo. #SeAcabó.