Sin perros y sin lucro: Ribera vigilará que el plan de Guardiola para permitir cazar jabalíes en Monfragüe no sea caza recreativa

La actividad de la caza vuelve a provocar recelos en el Ministerio de Transición Ecológica sobre los planes de una comunidad autónoma. Tras llevar ante el Tribunal Constitucional la ley de caza en Castilla y León que permitía matar lobos, ahora es la intención de la Junta de Extremadura de volver a permitir las batidas de jabalíes y otras especies en el Parque Nacional de Monfragüe. El anuncio este lunes por parte de la presidenta extremeña, María Guardiola, provocó un intercambio de 'advertencias' en redes sociales entre ésta y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que de momento ha quedado clarificado, aunque el Gobierno seguirá vigilante por si la caza para controlar la especie se desborda y se convierte en caza recreativa, prohibida por ley en los parques nacionales. Esto, apuntan fuentes del Ministerio, podría dar lugar a un nuevo contencioso judicial, en este caso, contra el gobierno de Mérida.

El origen de la cuestión, de momento en estado de 'alto el fuego', con el anuncio que hizo Guardiola durante su asistencia a la Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza Ibérica (Feciex), en la que afirmó que el próximo mes de octubre volverán a estar autorizadas batidas de caza en el Parque de Monfragüe para capturar jabalíes y otras especies. El objetivo, dijo, sería para controlar el número de ejemplares, pero la vicepresidenta extremeña decidió resumir en redes sociales, en las que se refirió solamente a "habilitar la actividad cinegética".

Se trata, dijo, de conseguir "el equilibrio ecológico necesario que evite los daños en la flora y en la fauna, pero que también proteja al ganado de los efectos de algunas especies como los jabalíes"

Ribera no tardó en responder a ese tuit con otro en el que le recordaba que la ley impide la caza recreativa en parques nacionales como el de Monfragüe, en virtud de una ley de 2014. "Los plazos de entrada en vigor de la prohibición, aprobados por M Rajoy. No sé si se refiere a cambios en el plan de gestión, que han de ser compatibles con la ley y con ok de todos".

Guardiola no lo dejó ahí y continuó este particular cruce de mensajes presidenta autonómica-vicepresidenta aclarando que se tratará solo de un medio de controlar las especies, que "es compatible con la normativa estatal y autonómica". "Usted debe saberlo", añadió la extremeña.

Buenas tardes, ministra @Teresaribera. Sí. Permitiremos la actividad cinegética en Monfragüe. Y lo haremos dentro de la legalidad. La caza para el control poblacional, y sin fines comerciales ni deportivos, es compatible con la normativa estatal y autonómica. Usted debe saberlo. https://t.co/tp2B1cTH2B — María Guardiola (@MGuardiolaPP) September 18, 2023

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica recuerdan que, según la Ley Nacional de Parques Nacionales, estas batidas no podrán tener un fin recreativo ni podrán emplearse perros para realizarlas. Tampoco ser unas "monterías" al uso con lucro económico. En particular, sin embargo, la ley que regula el parque nacional de Monfragüe prohíbe la caza totalmente, de ahí que Guardiola indicara ayer que hasta ahora "no había contempladas actuaciones específicas para este control".

Del cercado a la escopeta

Hasta ahora, los controles poblacionales se hacen de forma consensuada en las fincas extremeñas propiedad de la Junta y del Gobierno central, en los que participa personal de las dos administraciones públicas y utilizando técnicas como los cercones -especie de jaulas o vallados donde entran los jabalíes- y resechos -caza puntual de ejemplares determinados- que tanto Guardiola como los cazadores extremeños consideran insuficientes. "Adiós jaulas, adiós cercones, bienvenido al control poblacional a través de una actividad sostenible que, además, aporta importantes recursos a todo el entorno de Monfragüe", celebró este lunes el presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo.

De momento, el Ministerio no tiene detalles del plan de Guardiola ni de si estas batidas van a hacerse también en las fincas propiedad del Estado ni si su intención es extender estos controles de población del jabalí a las fincas de titularidad privada, en cuyo caso debería llegar a un acuerdo con sus propietarios y modificar el actual plan sobre población de ungulados, la especie animal entre la que también se encuentran los jabalíes.