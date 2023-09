Una 'tiktoker' revela cómo fue su encuentro con Rauw Alejandro, tras los rumores de "tonteo": "Nos pagó la cena a mi pareja y a mí"

El concierto en Madrid de Rauw Alejandro la semana pasada dio que hablar no solo por su actuación, sino también por las acciones del puertorriqueño por la capital.

Según informó Socialité, tras el espectáculo del pasado jueves, salió a cenar a un conocido restaurante y allí "coqueteó" con dos chicas que estaban en una mesa cercana. "Le pidió a uno de su equipo se acercara a una de ellas y le preguntara por su Instagram", han revelado.

Ahora, una de las protagonistas del encuentro, Ana, ha revelado todos los detalles en un vídeo de TikTok, donde niega que hubiera algún motivo romántico detrás del encuentro.

Según ha explicado, se encontraba en un local que mezcla cena con discoteca junto con su novia por motivo de su cumpleaños. Estuvieron bailando y, tras volver de fumar, el camarero les informó que su cuenta había sido pagada.

"Era un chico con una capucha y unas gafas de colores con otros cinco chicos", ha recordado, asegurando que no le habían reconocido: "Le dijimos al camarero que le llevara una copa de vino como agradecimiento".

Una situación que había descrito tal cual Socialité. No obstante, "hasta ahí", ha dejado claro Ana. "Han dicho que quería ligar con nosotras, pero no es real. Es absurdo", ha declarado.

"Nosotras le haríamos gracia y quiso tener un gesto y ya está", ha concluido, deseando darle las gracias a Rauw por la cena: "Esto no le pasa a todo el mundo".

No obstante, muchos no han aceptado su historia. En los comentarios la señalaron que "aunque no lo sintiera así", claramente había otros motivos para invitar. "Si te paga la cuenta, es porque quiere ligar", han opinado muchos.