Condenado a 19 meses de prisión por entrar a la casa de su exmujer para oler su ropa interior

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un hombre a 19 meses y 15 días de cárcel por allanar de manera continuada la casa de su exmujer, ubicada en La Vila Joiosa, con el fin de oler su ropa interior. Además de reconocer este hecho, el hombre de 55 años también confesó haber colocado una grabadora para registrar las conversaciones que tenía su exmujer con otras personas, según ha informado El Periódico de España.

En principio se pedía una pena de cinco años de prisión y 6.000 euros de indemnización, pero tras alcanzar un acuerdo con la víctima, se le perdonó el delito de revelación de secretos. El acusado se declaró culpable de un delito continuado de allanamiento de morada con agravante de parentesco y tendrá que pagar una indemnización de 12.000 euros.

Los hechos denunciados tuvieron lugar en el año 2020. El hombre había entrado, como en ocasiones anteriores, a casa de su exmujer con un juego de llaves que había duplicado sin permiso y fue descubierto por una amiga de ella, a quien le confesó que le gustaba entrar al domicilio a oler las bragas de su exmujer. También reconoció que un año antes colocó una grabadora dentro del domicilio para escuchar sus conversaciones.

Debido a que el acusado no tiene antecedentes y que la pena de cárcel no supera los dos años, se ha suspendido la ejecución de la condena. También se ha tomado en consideración para la toma de esta decisión el hecho de que el hombre se ha comprometido a pagar la indemnización y a no volver a cometer ningún delito.