En 2017, cuando salió a laluz su biografía, Jann Wenner se cabreó. No porque lo que apareciese reflejado en el libro no fuese cierto, sino porque el autor se había centrado en los pasajes más escabrosos: los excesos con las drogas y el alcohol y su vida sexual. Sin embargo, ahora, el hombre que fundase en 1967 la revista Rolling Stone no puede echarle la culpa a nadie: si ha sido eliminado del Salón de la Fama del Rock & Roll ha sido por sus propias palabras.

Según han podido saber varios medios norteamericanos como TMZ a través de un representante de la institución, Jann Wenner ha sido despedido de su puesto en la junta directiva de la Fundación que proclama el famoso Salón de la Fama después de que se realizase una votación urgente entre los miembros actuales habiendo un único voto en contra de echarle —del crítico musical y productor de los discos de Bruce Springsteen, Jon Landau—.

La razón por la que se ha tomado esta decisión han sido unas recientes declaraciones que Wenner daba la semana pasada al New York Times en plena promoción de su último trabajo, titulado The Masters, y que contiene siete semblanzas con entrevistas, material de archivo e investigación a grandes nombres del rock and roll: el propio Bruce Springsteen junto a Mick Jagger, Bob Dylan, John Lennon, Bono, Jerry García y Pete Townsend.

Pero esos nombres, como explicaban desde el New York Times, tienen solo una cosa en común más allá de la música: son hombres y blancos. Cuando se lo hace saber el periodista en la entrevista, Wenner respondió: "Cuando me refería al espíritu de la época, me refería a los artistas negros, no a las artistas femeninas, ¿vale? La selección no fue una deliberada, sino intuitiva. Tenían que cumplir un par de criterios: mi interés personal y mi amor por ellos".

Fue entonces cuando añadió que, "en lo que respecta a las mujeres, ninguna de ellas ha sido lo suficientemente capaz a ese nivel intelectual". "No es que no sean genias creativas, es que no son filósofas del rock", agregó. Se refería a Janis Joplin o Joni Mitchell, los nombres que le dio el periodista, que incrédulo le preguntó también por artistas negros.

"De los artistas negros... Ya sabes, Stevie Wonder, genio, ¿verdad? Supongo que el error ha sido usar una palabra tan amplia como 'maestros. Quizás Marvin Gaye. ¿O Curtis Mayfield? Merefiero a que, sencillamente, ellos no alcanzan el nivel", comentó.