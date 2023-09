Josep Santacana, sobre Arantxa Sánchez Vicario: "Soy inocente, ya sabemos cómo es ella"

Arantxa Sánchez Vicario vio concluir el juicio por alzamiento de bienes que ha tenido, junto a su exmarido, Josep Santacana, mucho mejor de cómo comenzó: haber reconocido los delitos por los que el banco de Luxemburgo la sentó en el banquillo ha suavizado las pretensiones de la fiscalía, que ha decidido pedir una pena menor a la inicial, que no la obligaría a ingresar en prisión.

A expensas de lo que decida la jueza en su sentencia, no antes de noviembre, la tenista puede decir que ha conseguido un éxito judicial, dado que con toda probabilidad evitará la cárcel. La fiscalía pedía para ella y para su exmarido, como cómplice del presunto alzamiento de bienes, cuatro años de cárcel.

Josep Santacana, sin embargo, de quien se separó en 2018, declaró este viernes y acusó a su exmujer de mentir en todo momento. Recuerda que él firmó unas capitulaciones matrimoniales que le impedían gestionar el dinero de su esposa y que había sido la familia Sánchez la que había dilapidado el dinero antes de que él llegara.

La estrategia de defensa de Santacana es asegurar que la gestión completa, tanto de todas las ventas de inmuebles y de la desaparición del dinero con que se encontró el banco de Luxemburgo cuando fue a cobrar la deuda, estuvieron organizadas por Sánchez Vicario y por sus asesores.

Ahora, días después, Santacana ha concedido una entrevista en exclusiva a Paloma Barrientos en TardeAR. Destacando que se declara "inocente", comenta: "Llevo ya mucho tiempo arrastrando esto y uno ya quiere terminarlo y empezar otra vida. Es muy duro, has estado con una persona a tu lado tanto tiempo y que ahora por intereses, para su beneficio, te cambie la tortilla pues la verdad que es duro. Yo la respeto pero su forma de actuar así no es la primera vez. Los que la conocemos ya sabemos cómo es".

Santacana, que asegura que "lleva muy mal" ser el malo de la película, confirma que "es verdad que no hay ningún papel en el que aparezca su firma" vendiendo algo del patrimonio de Arantxa.

Además, revela el motivo por el que él no ha querido pactar, al contrario que su exmujer: "No veo justo que pueda tener una pena de unos hechos que no he hecho, o me pidan un dinero que yo no tengo". y sentencia: "Lo de los chanchullos y tal es un montaje para intentar crearme un personaje porque les interesaba, pero a estas cosas no las he hecho caso".