Nasir, en 'First Dates': "Busco a una mujer sencilla que aguante a un ególatra como yo"

"Puedo ser o no un egocéntrico, porque no comprendo el pensamiento de las personas y lo que intento es adaptarlo a lo que yo normalmente siento porque es lo que he aprendido", afirmó Nasir en su presentación en First Dates este lunes.

El comensal consiguió sorprender a Carlos Sobera con lo que quería estudiar, túneles cuánticos en el ADN, algo que dejó sin palabras al presentador.

Nasir y Sobera, en ‘First Dates'. MEDIASET

"Mi objetivo es alargar la vida de las personas para que se den cuenta del gran error que es ser inmortal", le explicó. Y añadió que le gustaría vivir en Australia: "La principal razón es que tiene cocodrilos de agua salada".

"Quiero conocer a una persona con la que pueda hablar, soltarle datos random y que no tenga conversaciones banales. Me da igual el físico, pero sí quiero a alguien que se dé cuenta de que soy un flipado y que me lo diga", admitió Nasir.

Indira, en ‘First Dates’. MEDIASET

Su cita fue Indira: "Soy una persona muy sencilla y tengo el mecanismo de un chupete. Eso sí, me puedes llevar a cualquier sitio porque soy polifacética e intensa", comentó.

Los dos se sorprendieron al saber que eran biólogos y que ella, aunque daba clases a niños, estaba estudiando un máster y le gustaba todo lo relacionado con la genética.

Indira y Nasir, en ‘First Dates’. MEDIASET

Durante la cena siguieron hablando de su profesión, pero también de sus aficiones o gustos, averiguando que quizá no estaban destinados para ser una pareja, sino solo amigos.

"Busco a una persona sencilla, que no busque la riqueza sino estar bien. Me gusta la simplicidad y que, de verdad, sea capaz de aguantar a un ególatra como yo", admitió Nasir.

Al final, él no quiso tener una segunda cita amorosa, "pero sí como colegas". Indira, por su parte, no quiso volver a quedar: "Como pareja no pegamos ni con cola".