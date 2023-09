La prueba de eliminación de 'El conquistador' acaba por un abandono: "Noto que me falta el aire"

Finito y Polvillo, del equipo 'Cocorote', y El Carni, de los 'Yotahu', fueron los tres concursantes que se batieron en duelo por la permanencia en El Conquistador durante la noche del lunes. Uno de ellos abandonaría por siempre el concurso.

A pesar de que la explicación de la prueba era sencilla, los duelistas hicieron ver que era mucho más dura de lo que se podía apreciar. "Tendréis que bajar con el gancho las cuerdas y conseguir los banderines escalando por ella", explicó Raquel Sánchez Silva.

Polvillo fue el último en conseguir bajar la citada cuerda, estando en gran desventaja con respecto a sus contrincantes. Finito, por su parte, le pilló el truco a la escalada, consiguiendo dos de los banderines.

No se si este rezo va a ayudarle mucho. #ElConquistador3 pic.twitter.com/22apyjtpPH — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 18, 2023

A pesar de todo, fue el abandono de uno de los concursantes lo que puso fin a la prueba. "No puedo, no puedo", repetía Polvillo. "¿Tu "no puedo" es definitivo?", le preguntó la presentadora. "Sí. Abandono el desafío", respondía el joven.

"Polvillo ha decidido abandonar, por lo tanto, la prueba queda finalizada", exclamó la presentadora, aliviando el esfuerzo de El Carni y Finito. "Cada vez que intentaba subir a cuerda notaba que me faltaba el aire", se justificaba Polvillo, antes de marcharse definitivamente.