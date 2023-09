'Y ahora Sonsoles' habla con un hombre que denunció a Edwin Arrieta por acoso: "Me sentí identificado con Daniel Sancho"

Y ahora Sonsoles ha conseguido un importante testimonio para el caso de Daniel Sancho sobre el asesinato a Edwin Arrieta. Y es que un hombre que denunció al colombiano por acoso ha hablado con el programa sobre lo ocurrido.

El programa ha llamado 'Luis' al entrevistado para mantener su anonimato. El hombre ha asegurado que él mismo podría haber sido Daniel Sancho. Para explicarlo, se ha remontado a los orígenes de cuando se conocieron en 2005: "Él se arrimó a ofrecerme un trago y le dije que no".

"Me empezó a asustar cuando él exagera en las llamadas, cuando no empieza a entender qué es un no y que yo realmente no quería ni ser su amigo, ni nada con él", ha detallado el entrevistado.

El hombre ha dicho que en un día le podía hacer incluso 143 llamadas: "Me chantajeaba. Chantajeaba con hablar con mi familia, con que me iban a pasar cosas, con que me iba a mandar a personas y que tenía personas siguiéndome".

"En mi mano tengo una cicatriz de una mordedura que él me hizo en una de sus agresiones", ha garantizado el anónimo. Sobre el reciente caso, ha expresado para el programa de Sonsoles Ónega: "Me sentí identificado con Daniel cuando vi la noticia". "O yo le hubiese matado o él me hubiese matado", aseguraba.