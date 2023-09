Sevilla celebra del 5 al 16 de octubre el Festival de Artes Escénicas que programará 35 funciones de diversos géneros

El otoño cultural de Sevilla tiene ya fecha para uno de los eventos más afianzados de la ciudad: el Festival de Artes Escénicas de Sevilla, conocido popularmente como el Sevilla Fest, que celebrará del 5 al 16 de octubre una nueva edición bajo el lema "En el Limbo. Un año más. Vuelve feSt".

El Ayuntamiento ha presentado este lunes la programación, que contará con 35 funciones de diversos géneros artísticos, que correrán a cargo de 21 compañías y se desarrollarán en los cinco espacios de la Asociación Escenarios de Sevilla, coorganizadora del evento junto al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS): Platea Odeón Imperdible, Teatro La Fundición, Teatro TNT, Viento Sur Teatro y Sala Cero Teatro, donde ha tenido lugar la presentación.

En el acto, han estado presentes Ricardo Iniesta, presidente de la Asociación Escenarios de Sevilla y director de Teatro TNT; José María Roca, director de feSt 2023 y director de Platea Odeón Imperdible; Javier Ossorio, director de programación de Teatro La Fundición; Maite Lozano, directora de Viento Sur Teatro; y Ángel López, quien dirige Sala Cero Teatro junto a Elías Sevillano, según ha detallado el Ayuntamiento.

Así, la programación de esta edición abarca las artes escénicas en sus más diversos formatos y géneros, de la comedia al 'neu- cabaret', del teatro de género al social, del texto al movimiento y la danza, entre los que se incluyen varios estrenos absolutos, con producciones procedentes de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad de Valencia, País Vasco, Extremadura y Andalucía (Málaga, Cádiz y Sevilla), así como de otros países como Noruega, Portugal y Costa Rica.

Una programación diversa

Viento Sur Teatro será la primera sala que abrirá sus puertas al "púbico feStiano" con cuatro "propuestas diferentes y únicas". La primera de ellas, los días 5 y 6 de octubre, a las 20 horas, de la mano del costarricense Andy Gamboa y su 'Memoria de pichón', un drama autobiográfico en el que narra la relación con su padre y donde apelará al amor hacía nosotros mismos y a la necesidad del perdón para poder avanzar.

Edu Bulnes, Fernando Moreno y José Ugía, de La Compañía Recursos Humanos, aterrizarán con su estreno los días 7 (21h) y 8 (20h) de octubre, presentando su proyecto más ambicioso 'Silencio'. Una historia de una fraternidad callada durante años, pero obligada a fraguarse en 16 metros cuadrados diez años después.

Los días 12 y 13 de octubre, a las 21 horas, se representará 'Contra-tiempo' "para compartir su hábitat mientras bailan a través de los espacios" gracias a Calema Producciones. La Compañía Cuadrelli será la última oportunidad de disfrutar esta edición del "limbo escénico" en Viento Sur Teatro con el estreno de 'Cuadernos de un duelo', los días 14 y 15 de octubre (a las 21 y 20 horas, respectivamente).

Otros espacios escénicos

El dúo cómico tiene prevista su función los días 5 y 6 de octubre con la comedia 'Las Empoderaras'. Este mismo punto, los días 7 y 8, acogerá el espectáculo de la Compañía Mono Habitado, que regresa al festival en esta ocasión con 'Terrícolas'.

Teatro TNT abrirá sus puertas con 'Sweet Dreams' el 6 de octubre, a las 20.30 horas. El sevillano Selu Nieto (Teatro a la Plancha) llega al feSt con su último espectáculo: 'Soledad. Vida y obra de mi abuela', los días 7 y 8 de octubre. La última oportunidad de disfrutar del feSt 2023 en este teatro será el domingo cuando aterrice, desde Noruega, Grenland Friteater para presentar 'No doctor for the dead'.

En el Teatro La Fundición serán cinco las compañías que nos brinden la oportunidad de parar el espacio-tiempo. La primera de ellas será Proyecto Cultura con su espectáculo 'Menina' (soy una puta obra de Velázquez)', los días 6 y 7 de octubre. Tan sólo un día más tarde, el telón se abrirá a 'Magüi Mira Molly Bloom' de Pentación Espectáculos y Mirandez Producciones.

Los días 12 y 13 tendrá lugar el estreno de 'Creadoras en el epicentro' de Manuela Nogales Danza, Leticia Gude, Lucía Vázquez y María Moguer. Desde Portugal llega Companhia do Chapitô para presentar la comedia 'Antígona' la tarde del 14 de octubre. La última de las compañías en actuar en este punto será Imperdible Artes Escénicas con 'Reflection' el domingo 15, a partir de las 20,00 horas.

Será la compañía 'Al Tran Tran' con 'Al Tran Tran FM' actuará en Platea Odeón Imperdible, el 6 de octubre. Calladitas estáis más guapas mostrará 'Calladitas Show', una obra divertida y feminista dirigida e interpretada por mujeres que han creado un "show irreverente", donde todas sus protagonistas cuentan su particular visión del mundo.

Entrega de Premios

El broche de oro a esta edición lo pondrá, el lunes 16 de octubre, en Platea Odeón Teatro, la gala de entrega de los Premios Escenarios de Sevilla. El polifacético artista Álex ODogherty, con una amplia carrera en teatro, cine, televisión, música y presentación de eventos tan relevantes como este, se encargará de conducir una noche muy especial en la que se distinguirá a los mejores espectáculos de la temporada anterior.

Entradas: precio y dónde adquirirlas.

El precio de la entrada general es de 14 euros. La entrada reducida (desempleados, estudiantes, jubilados y Amigos de Escenarios) es de 11 euros. Están a la venta en la página web 'www.sevillafest.com' y en la web de cada sala. También se pueden adquirir de forma presencial en taquillas.