Rubiales aseguró en la Audiencia Nacional que no había pedido "a nadie" que presionara a Hermoso

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales negó el pasado viernes en la Audiencia Nacional que hubiera pedido "a nadie" ejercer presiones contra Jennifer Hermoso para que esta lo exculpara tras el beso que ahora se investiga como una posible agresión sexual. Así lo han confirmado a 20minutos fuentes jurídicas, que han señalado también el próximo paso en las diligencias que dirige el juez instructor Francisco de Jorge: tomar declaración a la futbolista. "No tardará", aclaran.

Poco se supo el pasado viernes sobre las declaraciones que Rubiales había hecho en el interior de la Audiencia Nacional. El investigado entró en el edificio 40 minutos antes de declarar y pasó tres cuartos de hora allí dentro respondiendo al juez, a la defensa de Hermoso y a la teniente fiscal, Marta Durántez. Después salió acompañado de su abogada, Olga Tubau, y juntos caminaron en silencio hasta encontrar un taxi que los alejó de la masa de periodistas que los seguía.

La abogada encargada de defender a Jennifer Hermoso, Carla Vall, se mostró "muy satisfecha" y afirmó que tras las declaraciones de Rubiales se podía seguir sosteniendo "que el beso no fue consentido". "Todo el país ha podido observar que no existía consentimiento y eso vamos a demostrar en sala", apuntó la letrada especialista en casos de violencia de género. Vall no quiso dar detalles sobre las declaraciones de Rubiales en un momento "muy incipiente" del procedimiento.

Al entrar la tarde del viernes el juez instructor dictó las medidas cautelares que consideró oportunas -menos estrictas de las que habían solicitado la Fiscalía y la defensa de Hermoso-: una orden de alejamiento de 200 metros y la prohibición de comunicarse de cualquier forma con la víctima mientras dure la instrucción de la causa.

La intención de Olga Tubau, en su día abogada defensora del exjefe de los Mossos d'Esquadra José Luis Trapero, es llevar el proceso con la mayor discreción posible, por lo que ni ella ni su cliente han hecho declaraciones sobre la citación. Pero han salido a la luz algunos detalles sobre lo acontecido el viernes en la Audiencia.

Según han informado a Europa Press fuentes fiscales, el Ministerio Público trató de averiguar si cinco personas, entre ellas el exseleccionador Jorge Vilda, el director de la Selección española, Albert Luque, y el director de marketing de la RFEF, Rubén Riviera, coaccionaron a la jugadora tras el beso forzado. "Él dijo que no tenía nada que ver con eso", apuntan a este periódico fuentes jurídicas.

El pasado 11 de septiembre, el juez Francisco de Jorge admitió la querella que había presentado la Fiscalía por delitos de agresión sexual y agresiones. De Jorge acordó recabar los vídeos que recogieran el instante del beso, así como los momentos previos y posteriores, "desde todos los ángulos". Encargó la entrega de vídeos a RTVE, a El País y al diario AS y pidió a La Vanguardia que entregara el vídeo de la celebración de las jugadoras de la selección femenina en el autobús del equipo.

La instrucción del caso tiene lugar en la Audiencia Nacional porque los hechos que se investigan tuvieron lugar fuera de España, concretamente en Australia, durante la celebración de la victoria española en la final de la Copa Mundial de fútbol femenino.