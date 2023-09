El Congreso empieza a usar las lenguas cooficiales: 650 auriculares, 12 intérpretes y un coste de 53.500 euros hasta fin de año

El Congreso se prepara para que, por primera vez en su historia, se celebre una sesión plenaria en la que esté permitido intervenir en gallego, euskera y catalán. En el Pleno de este martes se discutirá, precisamente, la reforma del reglamento de la Cámara para blindar el uso de estas lenguas cooficiales en todos los debates parlamentarios, pero esta misma semana ya se permitirá que haya intervenciones en los cuatro idiomas. Y eso le costará al Congreso —o sea, al contribuyente— 53.500 euros hasta fin de año, más la factura de los intérpretes, que no se puede desglosar todavía porque dependerá de las sesiones que se celebren hasta 2024.

En concreto, la Cámara Baja pondrá a disposición de los 350 diputados, así como de sus trabajadores, de los periodistas parlamentarios y del público asistente a las sesiones —entre el que este martes se contará el líder de ERC, Oriol Junqueras—, un total de 650 auriculares de un solo oído, a través de los cuáles se podrá escuchar el servicio de traducción simultánea a los diputados que decidan intervenir en una lengua diferente al castellano. El Congreso aprovechará 200 auriculares que ya tenía comprados, y fuentes parlamentarias confirman que los otros 450 ya han sido adquiridos en los últimos días. El coste total de esta compra asciende a 7.600 euros.

Esa cantidad se pagará de una sola vez y no tendrá que volver a abonarse, ya que los auriculares pasarán a ser propiedad del Congreso. Por el contrario, el sistema técnico para recibir la traducción —los transmisores, conocidos en el argot como petacas, el cableado, etc.— se alquilará de aquí a final de año, con vistas a, ya en 2024, hacer una compra para establecer un sistema definitivo. Durante los últimos tres meses del año, el coste de alquilar estos sistemas será de 45.900 euros, una cuantía que incluye el servicio de mantenimiento y sustitución del material en caso de avería.

El Congreso, por el contrario, no detalla cuál será el coste que supondrá la contratación de intérpretes durante los próximos tres meses para llevar a cabo la traducción durante los próximos tres meses, hasta que se ponga en marcha el sistema definitivo. Fuentes parlamentarias sí detallan, no obstante, que la Cámara Baja se ha puesto en contacto con 12 traductores homologados que ya trabajan en el Senado, donde ya desde hace años se permite en algunas sesiones utilizar los cuatro idiomas oficiales. Estos 12 intérpretes serán los que trabajen en el Congreso, aunque no todos a la vez: se llamará a unos o a otros en función de la sesión.

Estos trabajadores, autónomos, cobrarán su trabajo por horas, y fuentes parlamentarias aducen que es imposible aún hacer una estimación de cuánto costarán sus servicios al contribuyente porque aún es una incógnita cuántos plenos habrá de aquí a fin de año, así como cuántas comisiones requerirán de traducción y cuántos intérpretes serán necesarios para cada sesión. En esta primera sesión plurilingüe del martes serán seis los traductores que estén presentes: dos por cada idioma cooficial.