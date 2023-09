Vox acusa al PP de "mirarse el ombligo" al organizar un acto en solitario contra la amnistía y llama a salir a la calle en Barcelona

No es momento de "mirarse el ombligo". Vox reclama una oposición "contundente" contra la amnistía, un alegato en el que la formación de Santiago Abascal lamenta no sentirse acompañada por el PP. La tercera fuerza política afea a Génova que haya organizado su propio acto en solitario contra las exigencias del independentismo y reivindica en su lugar salir a las calles de Barcelona el próximo 8 de octubre en apoyo a la sociedad civil y sin carné de partido. "Es el momento de estar al lado del pueblo español", reclama el secretario general, Ignacio Garriga.

La fórmula elegida por los populares para exhibir su oposición a la amnistía no convence a Vox. "Es un acto del PP, un mitin convocado por Alberto Núñez Feijóo", ha reconocido este lunes Garriga en una rueda de prensa en la que ha reprochado a los populares que no hayan contado con otras fuerzas políticas como la suya. Fuentes del partido de Abascal aseguran que se enteraron de la convocatoria del "gran acto" anunciado por Génova contra la amnistía para el próximo domingo 24 de septiembre a través de la prensa y descartan asistir, al tratarse de un acto de partido y no haber sido invitados.

"Lo que hay que evitar es mirarse tanto el ombligo convocando actos circunscritos a los que tengan un carné de cierto partido, hay que estar al lado de los valientes que están en Cataluña sufriendo en muchos casos situaciones de falta de libertad", ha criticado Garriga. Desde Vox no consideran que sea un momento oportuno para organizar actos de partido, ya que, según argumentan, ese tipo de maniobras puede despertar reticencias incluso entre una parte de los detractores del independentismo que no se sientan representados en las siglas del PP. Es por ello que la formación de Abascal no contempla por el momento convocar un acto propio a imitación del de Génova.

En su lugar, Vox llama a aunar fuerzas y a salir a la calle en contra de la amnistía en apoyo a la sociedad civil y sin carné de partido. "Llamamos a la movilización, a que todos españoles de bien acudan a la manifestación del 8 de octubre en Barcelona, más allá de actos que en momentos puntuales se puedan convocar desde nuestra formación política o desde otras asociaciones de sociedad civil", ha remarcado Garriga. Ajenos al "gran acto" del PP, los de Abascal ponen el foco en la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana para el segundo domingo de octubre, a la que ya ha confirmado su asistencia la cúpula del partido.

"Vox estará al lado de la sociedad civil", ha insistido este lunes el secretario general, que ha hecho un llamamiento para convertir la cita del 8 de octubre en "un éxito". "Volvamos a repetir esas imágenes de las calles de Cataluña con banderas nacionales, con un espíritu festivo y reivindicativo a la vez y trasladando un mensaje contundente: no va a haber partido socialista, partidos separatistas, delincuentes ni prófugos que puedan acabar con la unidad de la nación y con el Estado de derecho", ha invitado Garriga, que se ha comprometido a estar al lado de "los valientes" que llevan años "partiéndose la cara" en las calles de Cataluña para defender "la libertad y la legalidad" y "sometidos al acosos y derribo del institucionalismo separatista".

El llamamiento a la movilización ciudadana por parte de Vox no dista demasiado de la pretensión del PP de reunir a cuantos más ciudadanos mejor en su acto del próximo domingo. Por ello, desde el partido de Abascal reprochan a los populares que sigan animando a la ciudadanía a participar en él y, al mismo tiempo, hayan evitado aunar fuerzas con otras formaciones políticas al optar por una convocatoria en solitario. Esa no es la única incoherencia que Vox señala en las filas populares. Los de Abascal afean la falta de un "discurso único" en el PP y acusan al partido de Feijóo de convocar un acto contra la amnistía y, al mismo tiempo, sentarse a hablar con "golpistas".

"No acabamos de entender cómo a la vez que se convoca un acto político para criticar esa amnistía se sientan con los golpistas, no sabemos para hablar qué ni negociar qué", ha afirmado Garriga este lunes. El PP ha reconocido contactos "informales" con Junts, pero Feijóo declinó finalmente reunirse formalmente con la formación independentista al no compartir sus exigencias para sentarse a negociar. La portavoz parlamentaria de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ya llamó la atención el jueves sobre lo que, a su juicio, es una incongruencia. "Entendemos que esto puede dar una imagen de desunión", lamentó entonces la diputada andaluza.