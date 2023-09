La macabra historia de Cyril Jaquet, el joven que abandonó 'La vuelta al mundo en directo' tras conocerse su oscuro pasado

Cuando en el año 2009 comenzó a emitirse en Antena 3 el reality La vuelta al mundo en directo, los habitantes de la localidad alicantina de Benijófar no podían creer que estuvieran viendo en sus pantallas a Cyril Jaquet. No habían podido olvidar su cara, pese a paso de los años.

En este concurso, Cyril participó junto a su pareja, Paola, con quien intentaba hacerse un hueco en televisión. Sin embargo, los espectadores que conocían al joven no dudaron y advirtieron a la productora del programa de quién era el participante… y cuál era su pasado.

En 1994, Cyril, hijo de un inmigrante suizo y una española que se habían asentado en Benijófar. El padre, Oliver, había intentado regentar un restaurante, pero, al no obtener éxito, terminó dedicándose a la fontanería, por su parte, su madre, Isabel, era traductora. El padre, además, era coleccionista de armas.

A medida que crecía, Cyril se convirtió en un joven rebelde al que le costaba acatar las normas. Practicaba deporte y cada semana salía junto a su padre a hacer trial en moto. Además, sus padres no le negaban ninguno de sus caprichos.

Así, el 31 de julio, Cyril discutió con sus padres por la hora de llegada a casa. Una situación que se prolongó hasta el día siguiente y, cuando su madre llegó de trabajar, la disparó en tres ocasiones, hasta matarla. Cuatro horas después, al llegar su padre, el joven no lo dudó y vació el cargador de siete balas en él, provocando que cayese al suelo, sin vida.

Para evitar que le implicasen en el crimen, Cyril revolvió un poco la casa para simular un robo e, incluso, se llevó algunas de las joyas de su madre, desmontó el arma y arrojó sus partes cerca de la casa. Después, cogió su bicicleta y se marchó a casa de sus abuelos, en la urbanización adyacente, y les dijo que pasaría la noche con ellos.

Al día siguiente se encontraron los cadáveres de la pareja y, ante todos, Cyril fingió estar muy afectado al haber descubierto el asesinato de sus padres. Sin embargo, pese a los esfuerzos del joven, los investigadores llegaron a la conclusión de que no se había producido ningún robo, pues no tenía sentido que, como había determinado la autopsia, hubiera una diferencia de cuatro horas en las muertes de Isabel y Oliver. Además, no había cerraduras forzadas y los perros ni siquiera habían alertado de que algo pasaba.

Pocos días después, cuando tuvo lugar el entierro, las autoridades ya habían estrechado el círculo, determinando que el asesino estaba en el círculo más cercano a las víctimas. Así, diez días después, los investigadores interrogaron al joven que, delante de su abuelo, asumió la autoría del crimen.

Tras esto, el joven fue enviado a un reformatorio, pues era menor de edad. En 1999 decidió tomar un vuelo a Palma de Mallorca para empezar una vida nueva, después, se marchó a Madrid y desapareció… Hasta que todos le vieron en el concurso de Antena 3. Pese a todo, él sabía que podía ser reconocido por los habitantes de Benijófar.

Incluso, el programa le preguntó por su vida familiar y él solo apuntó que sus padres habían fallecido en extrañas circunstancias. Tanto él como Paola, su novia, pasaron el filtro y entraron en el reality, de donde fueron expulsados cuando la cadena conoció el pasado del joven. Finalmente, cabe destacar que Paola sí era conocedora del pasado de Cyril, pero no dudó en apoyarlo.