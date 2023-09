'Entrevistas con la Historia', 60 charlas que hicieron que el pasado ocupara los titulares y las portadas

Dice esa vieja máxima que la realidad supera a la ficción. Cuando esa realidad es pasada, quizá aún más. Así, la novela histórica es uno de los géneros con más pegada entre los lectores. Pero ¿qué hay detrás de los autores de esas novelas? ¿Cómo se crean? ¿Cómo deben ser?

Los periodistas David Yagüe y Javier Velasco llevan años entrevistando a autores y autoras y ahora recogen en Entrevistas con Historia 60 de esas conversaciones, con escritores como Matilde Asensi, Ildefonso Falcones, Ken Follet, Carlos Bardem o Santiago Posteguillo, publicadas tanto en este diario como en el digital TodoLiteratura.

"Queríamos que estas 60 entrevistas mostraran lo que ha dado de sí los últimos diez años de novela histórica en España. Que, como un mosaico, mostrara una panorámica de lo que se ha publicado en nuestro país de este género", explica Yagüe sobre por qué se eligieron unas u otras conversaciones.

Y es que, aunque la Historia pueda ser considerada como algo arduo y yermo para algunos, es un tema atractivo para otros. "Hay muchos lectores interesados en conocer un pasado que en ocasiones es desconocido" y que puede haber sido "ocultados y tergiversados", hace ver Velasco. Yes que "cómo miramos al pasado, cómo dialogamos con nuestra Historia, dice casi todo de nuestro presente", apunta David Yagüe.

"Los sesgos sobre el pasado y cómo lo miramos son parecidos en todos los países, pero, en general, los autores extranjeros parecen sentirse más a gusto jugando con la Historia y dando a sus novelas más peso a la narrativa, a la literatura", explica este último.

¿Ha de haber más de ficción o más de hecho histórico en una novela?Velasco ha aprendido que "una novela es ante todo ficción, pero los datos biográficos tienen que ser precisos y rigurosos. A partir de esas premisas, el autor puede ficcionar lo que se le antoje, siempre y cuando sea verosímil y no intente engañar al lector".

"En España hay bastantes autores que creen que casi todo debe ser Historia, documentación con diálogos y dividida en escenas, y olvidan que la esencia de este género es la ficción, la narrativa. Pero, sin ese poso de rigor, de documentación, que haga verosímil la ambientación histórica, tampoco carburan estas novelas", opina Yagüe.

Que la historia se convierte en Best Seller es algo que ambos autores tienen claro. David Yagüe lo argumenta así: "Seguramente no sea los géneros más de moda hoy, pero sí están entre ellos y tienen un tirón en ventas indudable. Entre los más vendidos en España hay autores como Santiago Posteguillo, Irene Vallejo, Luis Zueco o Luz Gabás que así lo demuestran".

Les pedimos a ambos periodistas que nos cuenten qué entrevista recuerdan especialmente. Yagüe apunta a la que le hizo a la escritora Lindsey Davis. "Me encanta desde adolescente, y confesó tranquilamente -ella, una autora de su éxito internacional- que se había convertido en escritora porque en su primer trabajo descubrió que a las mujeres no se les ascendía al mismo ritmo que a los hombres y buscó de esa manera un lugar justo para ella".

"Me sorprendió mucho entrevistar a Vic Echegoyen por la novela histórica Resurrecta", apunta Velasco. "Me contó todos los pormenores del terremoto de Lisboa de 1755. Fue el mayor que ha habido en la Península Ibérica y las réplicas se sintieron en Extremadura, en Cádiz se produjo un tsunami, y llegó hasta Brasil. En Madrid se dejó sentir y temblaron muchas edificaciones. También se notó en Canarias y en Marruecos. Se calcula que hubo cerca de 100.000 muertos. Toda una tragedia de la que no se habla mucho en nuestro país».

La novela histórica tiene parte de entretenimiento, pero además cumple una labor fundamental:la de reseñar el pasado, que no se pierda. Ya decía Santayana eso de que "aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo".

¿Un ejemplo? "El fracaso de la invasión rusa de Ucrania. Al intentarla en invierno las columnas de acorazados quedaron varadas en las carreteras por falta de suministro. Quien mandó dicha operación no había leído absolutamente nada sobre la invasión napoleónica de Rusia o la alemana en la Segunda Guerra Mundial", hace ver Velasco. La novela histórica también sirve para reivindicar nombres perdidos, afirma Yagüe. "Muchos personajes secundarios están saliendo a la palestra y se está dando una dimensión nueva a la Historia", expone.