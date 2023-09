El sector renovable pide a Ribera más impulso a los biocombustibles como alternativa sostenible al vehículo eléctrico

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha pedido a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, un mayor impulso para la producción de biocombustibles, no solo para sustituir a carburantes fósiles como gasolina y diésel sino también como alternativa al vehículo eléctrico, cuya penetración en el mercado considera todavía modesta. Piden que la planificación del Gobierno en energía para 2030 fije para ese año que el 29% del combustible para transporte sea de origen renovable, en lugar del 25% propuesto actualmente

El incremento de la cuota de biocombustible para el transporte es una de las alegaciones que esta asociación, uno de los principales actores del sector y que reúne a empresas de todas las tecnologías renovables, ha presentado al borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el proceso de consulta pública que se cerró el pasado día 4. La propuesta de Ribera para la actualización del PNIEC fija el objetivo de que en 2030 de que el 25% de las energías renovables para el transporte sean biocombustibles. APPA reclama que este umbral se eleve "al menos" al 29%, en consonancia con la Directiva de Energías Renovables que acaba de aprobar la UE.

Esta demanda tiene mucho que ver con el principal cambio que ha pedido APPA al borrador del PNIEC, relacionada con la electrificación de la economía y, en consecuencia, con el vehículo eléctrico, del que en España se vendieron 80.000 el año pasado, un 10% del total y un 4% menos que las ventas a nivel mundial.

APPA considera que la previsión que hace Ribera de electrificación para 2030 -el 81% de la energía necesaria para hacer funcionar hogares, empresas, industria y transporte- sea origen renovable es demasiado elevada, en línea con el mensaje que, por separado, también lanzan el sector eólico y el fotovoltaico. Este nuevo umbral es siete puntos superior que el que se fijó en 2020 en el PNIEC que ahora está en revisión y, para APPA, el aumento va en sentido contrario a la caída de la demanda eléctrica que evidencia la realidad. En los seis primeros meses del año ha sido un 4,8% inferior al mismo semestre de 2022.

Por lo que respecta al coche eléctrico, desde esta asociación se reconoce que los consumidores todavía tienen reticencias para cambiarlo por su coche de combustión, por dos motivos principalmente. El primero, la insuficiente infraestructuras de recarga, sobre todo fuera de los grandes núcleos urbanos. La segunda, el precio más elevado que todavía tienen estos coches en comparación con los de combustión, que imposibilita el cambio, "aunque los conductores quieran".

80% del parque móvil

Por otra parte, APPA subraya que su petición de aumentar la cuota de mercado de los biocombustibles para 2030 es también coherente con la propia realidad que describe el Ministerio de Transición Ecológica en el nuevo PNIEC, donde calcula que para 2030 el 80% de los vehículos en España seguirán siendo de combustión. Lo bueno, subrayan, de los biocombustibles es que no hacen necesario cambiar de coche porque pueden funcionar con motores de combustión, cercados además por la decisión que se tomó en toda la UE hace unos meses de que en 2035 en Europa no podrán ya venderse coches que se muevan con gasolina o gasoil, en la que en el último momento se abrió la posibilidad de suplir también con combustibles sintéticos -a partir de CO2 capturado- y no solo con coches eléctricos.

En este caso, no se trata de reutilizar las emisiones de CO2, sino de emplear cultivos, residuos y, en última instancia, materias primas creadas exprofeso para producir carburantes de sustancias vivas y no muertas, fósiles, como el petróleo o el gas. Los biocombustibles pueden ser de primera generación, procedentes de aceites, caña de azúcar o cereales; y de segunda, de residuos como aceites utilizados, plásticos o biomasa. Los de tercera generación tendrán su origen en carbohidratos de algas, un cultivo acuático que se crearía únicamente con fines energéticos.

"La capacidad de producción de biocarburantes ya instalada en España (3.932 toneladas equivalentes de petróleo), el importante peso (80%) que el propio plan reconoce que seguirán teniendo en 2030 los vehículos de carretera con motores térmicos, así como los crecientes consumos que demandarán los sectores aéreo y marítimo son factores que hacen posible y necesario incrementar los objetivos de biocombustibles previstos", afirma Álvaro Mitjans, presidente de APPA Biocarburantes, que forma parte de la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles.

Más mezcla e impuestos más bajos

Además, en su alegaciones al borrador del PNIEC, la asociación reclama potenciar las mezclas de combustible. Defiende que la gasolina E10 (con un 10% de bioetanol) y el gasóleo B10 (con un 10% de biodiesel) sean carburantes de referencia en las gasolineras y que se promocionen mezclas con proporciones mayores a ese 10% de biocombustible, sobre todo para vehículos pesados, tractores y embarcaciones.

En tercer lugar, APPA pide una "revisión" del Impuesto sobre Hidrocarburos para aplicar tarifas "más reducidas" a los biocombustibles.

Crecen las ventas de coches eléctricos

Según la Asociación, el impulso a los biocombustibles para mover un parque de vehículos con motor de combustión que la propia Ribera calcula que será del 80% en 2030 tiene mucho que ver con la modesta presencia del vehículo eléctrico en estos momentos, una visión que contrasta con el optimismo de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) sobre la penetración del mismo en Europa, una de las tres regiones del mundo en las que más crecen las ventas, aunque todavía a mucha distancia del líder indiscutible, China.

Según su forme de previsión para 2023, la UE está bien posicionada para seguir alcanzando sus objetivos marcados para descarbonizar el transporte por carretera, pero también refleja las grandes diferencias que existen todavía entre China, como el líder indiscutible en este ámbito, y los Veintisiete y Estados Unidos.

Afirma que en 2022 las ventas experimentaron un "crecimiento exponencial" en todo el mundo, donde se despacharon 10 millones de coches eléctricos, lo que representa el 14% del total de coches nuevo. "Se espera que las ventas de coches eléctricos continúen fuertes durante 2023", dice el informe, que espera que en total el año cierre con un incremento del 35% con respecto a 2022, con 14 millones de vehículos eléctricos, que representarán el 18% del total.

Europa es junto con China y Estados Unidos una de las tres regiones que "lidera las ventas mundiales", aunque a gran distancia del país asiático, que concentra más de la mitad de los coches eléctricos, el 60%.

Europa es el segundo mayor mercado y en 2022 las ventas crecieron un 15%, de modo que uno de cada cinco coches vendidos lo era. Las ventas en EEUU crecieron un 55% el año pasado y fueron eléctricos el 8% de coches que se vendieron allí.