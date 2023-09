María del Monte se declara a su mujer y anima al público a que luche por el amor de su vida

María del Monte es la alegría personificada. Cuando aún no se ha repuesto del robo que sufrió en su casa sevillana, junto a su mujer, Inmaculada Casal, ha vuelto a su trabajo en pueblos y lugares donde siempre tiene un enorme éxito, gracias a su arte y a sus discursos amables y estimulantes.

La cantante sevillana, que lleva más de un año casada con la periodista Inmaculada Casal pero dos décadas largas de amor, se declaró a ella en su último concierto, en Castilleja de la Cuesta (Sevilla), el pueblo donde vive Kiko Rivera, hijo de la que fuera su gran amiga, Isabel Pantoja.

María, entre canción y canción se dirigió al público para pedirle que no ceje en batallar por aquellas personas a las que aman.

"Cuando piensen de verdad que tienen delante el amor de su vida, luchen por él, no decaigan. Hay veces que no es fácil, hay veces que la gente juzga demasiado y ninguno, ninguno, somos quién para juzgar a los demás, nadie. Luchen si de verdad piensan que delante tenéis al amor de su vida".

Y aprovechó para dedicar a su mujer unas hermosas palabras: "Yo les puedo garantizar que creo que tengo el amor de mi vida, y si no fuera así, en eso estoy segura, de que si no fuera así, no me habría equivocado de amor, me habría equivocado de vida".

La cantante fue muy aplaudida por el público de Castilleja, donde María brilló con sus canciones y su vestido rosa de faralaes.

María formará parte del programa de La 1 Dúos increíbles, donde un veterano forma pareja con un cantante joven para versionar temas en castellano.